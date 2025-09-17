Над 200 студенти стажуваха в детските градини, за да не затварят през лятото

500 ученици спортуваха и твориха по програмата "Лятна грижа"

Над 200 студенти по педагогически специалности от университети в София, страната и дори от чужбина се включиха в пилотното издание на общинската програма "Учим се заедно". Тя осигурява стаж в столичните детски градини, а

някои от стажантите са получили предложение за трудов договор и

вече са част от екипите на детските заведения

"За първи път през 2025 г. Столичната община има бюджет за програми за образование. Тази година реализирахме програмите "Лятна грижа" и "Учим се заедно". И двете програми бяха пилотни, за да проверим интереса към тях и необходимостта от съществуването им. И двете ще бъдат доразвити и приложени в по-голям мащаб, тъй като пилотните им варианти се радваха на голям интерес. С тях направихме важна крачка към по-добро образование и грижа за децата", обясни зам.-кметът по култура и образование на София Благородна Здравкова.

"Учим се заедно" свързва младите хора, които искат да станат учители, с децата и оказва подкрепа на персонала на детските градини, участващи в програмата. Така персоналът може да планира отпуските си, а детските градини да не затварят през лятото. В програмата се включиха студенти от специалностите "Предучилищна педагогика", "Психология", "Логопедия" и др., които стажуваха в реална среда - с наставници, възнаграждение, възможност да изберат конкретна детска градина и да трупат ценен опит.

"Лятото е неучебно време за детските градини. Провеждат се само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - спортни игри, разходки, излети и др., и точно в такива занимания се включиха студентите през юли и август. Това е и период, в който персоналът на детските градини ползва голяма част от платения си годишен отпуск. Искахме да намерим начин заслужената им почивка да не е за сметка на децата, те да не са в сборни групи и да не се местят в дежурна детска градина. Очаквам през 2026 г. в "Учим се заедно" да се включат повече студенти и детски градини. Отзивите за пилотното издание са повече от добри и вече можем да се похвалим, че част от студентите получиха постоянен трудов договор в градините, в които стажуваха. И не на последно място - осигурихме възможност родителите да продължат да работят спокойно през лятото, знаейки, че детето им е на познато място и получава нужната грижа и внимание", подчерта Здравкова.

Ще бъде подписано споразумение за

партньорство със Софийския университет, който подготвя най-много студенти в педагогически специалности у нас

"Лятна грижа" е програма, която осигурява детска занималня срещу минимално заплащане - до 10 лв. на ден. Използваме училищните бази, които остават празни през лятото - физкултурни салони, класни стаи, зелени класни, училищни дворове и учители, които изявяват желание да работят допълнително срещу възнаграждение с учениците и през този период, обясни зам.-кметът по култура и образование.

Над 42 000 са учениците в начален етап в София - от 1-ви до 4-и клас. За тях учебната година приключва в края на май или в средата на юни. По закон те не могат да остават вкъщи без надзор. Ограниченият брой дни годишен платен отпуск обаче не позволява родителите да останат вкъщи през цялата ваканция, а не всички имат възможност баби и дядовци да поемат грижата за децата.

"Лятната ваканция трябва да се използва за подкрепа на здравословното, социалното, интелектуалното и емоционалното развитие на децата, но и да се съхранят част от вече изградените им навици. В този период е важно да се предлагат не просто форми на грижа, а активни и разнообразни занимания - спорт, творчество, наука, културни дейности, които осигуряват възможност за физическа активност, поддържат естественото любопитство на децата и подпомагат изграждането на социални контакти и емоционална устойчивост. Това ни мотивира да създадем "Лятна грижа", обясни Здравкова.

С нея децата учат и развиват нови умения чрез преживяване, спорт, творчество и

в обстановка, която стимулира тяхното любопитство

и активност. Училищата по програмата планираха разнообразни дейности за децата от 7 до 11 г., съобразени с техните физически, интелектуални, социални и емоционални потребности.

"Всеки ден бяха включени спортни занимания, като осигурихме участие на спортни клубове и школи. Това даде възможност както за ангажиране на децата в двигателна активност, така и за популяризиране на дейността на спортните клубове сред учениците и техните родители. Подпомогнахме организирането на творчески занимания и посещения на културни събития и обекти, като осигурихме уроци по актьорско майсторство, куклен театър, образователни разходки в музеи, галерии, зоологическата градина и др.", разказа Здравкова.

Училищата са разполагали със списък с музеи и галерии - безплатни или с договорени отстъпки за билети. Намаление имаше в зоопарка и Регионалния исторически музей. Столичната библиотека предложи различни занимания за децата, а Домът на киното и кино "Влайкова" осигуриха прожекции с вход свободен. По традиция "Месец на детето" в театър "София" забавлява малчуганите с детските спектакли, срещна ги с любими приказни герои, получиха и подаръци.

"Чудесно впечатление ни направи случайна среща с група по програмата на Витоша. Учителите споделиха, че всяка седмица с децата имат "ден за планината", а там, на чист въздух, сред природата на любимата ни планина игрите са най-забавни, а децата - най-щастливи", убедена е зам.-кметът.

В пилотното издание на "Лятна грижа" планираните групи са били запълнени за няколко дни, затова догодина общината планира по-мащабно издание на програмата и вече търси финансиране за 2026 г.

"Надяваме се тя да се превърне и в национална. Предстоят разговори с университетите по изкуства, които активно да се включат и със студенти, за да предложим повече творчески работилници, музика и рисуване за летните занимални. С "Лятна грижа" и "Учим се заедно" показваме на младите хора, че София ги очаква, че тук има място за тяхната енергия, идеи и отдаденост. Че децата на София се нуждаят от хора като тях", казва Благородна Здравкова.