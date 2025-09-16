ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60-годишна е в болница, спънала се при слизане от автобус на градския транспорт в Пловдив

Автобус

Жена на 60 години е в болница след инцидент при слизане от автобус на градския транспорт в Пловдив, съобщиха за "24 часа" от МВР. Сигналът е получен към 8 часа тази сутрин.

По първоначална информация, жената се е спънала, докато е слизала от автобуса. Возилото е било спряло на обозначена спирка и затова случаят не се отчита от МВР като пътнотранспортно произшествие, уточняват от полицията в Пловдив.

На място е извикан екип на "Спешна помощ", който е откарал жената в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

