Мъж опита да избяга от униформени след скандал в Сливен, полицай го простреля

Полицай от Сливен простреля мъж със служебното си оръжие, по време на работа.

Инцидентът е станал на пети септември, около 4 часа сутринта, в сливенското село Драгоданово.

Полицейски екип е извикан по сигнал за битов скандал. Един от участниците в скандала вижда полицаите и бяга, а униформеният го последва, с предупредителен изстрел във въздуха. Настига го, следва сблъсък и мъжът удря полицая, който го прострелва, пише bTV.

Според говорителя на Районната прокуратура в Сливен прокурор Венета Добрева разследването ще покаже дали полицаят е стрелял неволно или при самозащита. Образувано е досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице. Очакват се съдебно-медицинските експертизи.

Пострадалият е приет в болница, без опасност за живота и вече е изписан. От полицията в Сливен казаха, че 22-годишният мъж от Драгоданово е предизвикал скандала и сбиване, и е ударил полицаят в главата.