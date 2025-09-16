Условни присъди и обезщетение от 300 000 лв. за смърт при пожар на кораб "Българка"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненският апелативен съд отмени оправдателната присъда на капитана и старши помощник-капитана на кораб за преминаването на смъртта на фитер (монтьор) по време на ремонтни дейности.

Николай С. и Даниел П. са признати за виновни в това, че на 28 октомври 2018 г. поради немарливо изпълнение на работа са нарушили правилата за предотвратяване на пожари и за предоставяне на лични предпазни средства, в резултат на което е настъпила смъртта на колегата им Александър А. и е причинена средна телесна повреда на Пламен Ц.

Капитанът е осъден на 8 месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено с 3-годишен изпитателен срок.

Даниел П. е санкциониран с 9 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 3 години.

На двамата е наложена глоба в размер на по 500 лв. Те трябва солидарно да заплатят обезщетения за претърпените неимуществени вреди общо от 250 хиляди лв. на двамата наследници на загиналия и 40 хиляди лв. на пострадалия.

Починалият Александър А. и пострадалият Пламен Ц. били с длъжност „ремонтчик-фитер".

На 28 октомври 2018 г. от пресцентъра на Параходство "Български морски флот" потвърдиха, че член на екипажа на кораба "Българка" е загинал при ремонт на плавателния съд.

Тогава корабът бил в корабостроителна компания във Варна за ремонт.

Пламен самоволно решил да свърже шланг с въздух под налягане към заводската система, но вместо това го свързал с инсталация с кислород.

За часове на мястото се натрупало значително количество кислород. Даниел измерил наличието на опасни газове, но само в горните нива на кораба, а не най-долу, където бил кранът и където фитерите трябвало да извършат нагряване.

Дрехите на двамата работници се пропили с кислород. При нагряването с оксижен, частица от загрята ръжда попаднала върху дрехите на Александър и те се запалили.

Той починал от термична травма и изгаряния. Пламен Ц. също обгорял, но успял да излезе.

Едва в производството пред апелативната инстанция се изясни, че към долната част на кораба бил подаден кислород, а не сгъстен въздух.

Именно насищането на помещението и облеклото на двамата фитери с този газ е станало причина за възпламеняването.

Съобразно тези факти, съдебният състав стигна до извода, че двамата подсъдими са осъществили престъплението, за което са били обвинени.

Делото пред горната инстанция бе образувано след постъпил протест от прокуратурата и жалби от частните обвинители и граждански ищци.

Апелативният със счете, че причината за възникването на пожара и бурното му развитие е останала неизяснена в първоинстанционното производство.

Това наложи повторен разпит на двама свидетели, участвали в работите. Назначена е била и комплексна съдебно-техническа експертиза, изготвена от специалисти по корабна техника, по пожарна безопасност и инженер-химик.