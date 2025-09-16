ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Намериха тялото на мъжа, прострелял съпругата си в Благово

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Тази сутрин в автомобил е открито тялото на 70-годишния мъж от село Благово, община Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Монтана за БТА.

На 4 септември той простреля 68-годишната си съпруга в семейния им дом.

Колата е била забелязана случайно до черен път в гориста местност в землището на село в област Монтана, чието име за сега не се съобщава.

Прокурор Емил Александров от Окръжната прокуратура в Монтана съобщи, че тялото е предадено за аутопсия и след като резултатът от нея стане ясен утре, ще бъдат изнесени данни по случая и ще може да се коментира дали става въпрос за самоубийство, естествена смърт или нещо друго.

По случая е заведено досъдебно производство.

От момента на прострелването на 4 септември досега мъж беше в неизвестност, като полицията установи, че до инцидента се е стигнало след семеен скандал. На пострадала е направена животоспасяваща операция в държавната болница „Д-р Стамен Илиев" в Монтана, като до сега състоянието ѝ остава тежко.

