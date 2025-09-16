Задържаха над 44 000 контрабандни хранителни добавки и гелове на Калотина

От Агенция „Митници" съобщиха, че на граничния пункт Калотина митничари са иззели повече от 44 000 недекларирани опаковки с хранителни добавки и гелове.

При рутинен рентгенов контрол на трасе „Входящи товарни автомобили" митническите служители са набелязали съмнителни зони на товарен автомобил, пътуващ по документи от Хърватия за България. След физическа проверка служителите са установили разминаване между декларираните като козметични продукти артикули и реално превозваните стоки.

Установени са общо 44 685 опаковки недекларирани хранителни добавки (под формата на капсули и капки) и различни видове гелове. Сред задържаните артикули преобладават продукти с търговски наименования, подсказващи предназначение за контрол на апетита и теглото, добавки, претендиращи да подобряват общия тонус, зрението и работата на сърдечно-съдовата система, както и гелове за ставни и мускулни болки, подпомагащи възстановяването след натоварване.

Предстои лабораторен анализ на откритите хранителни добавки и гелове, както и оценка дали са регистрирани за легална употреба у нас.

Подобни хранителни добавки и гелове често се реализират онлайн и се рекламират като обещават бързи и дълготрайни ефекти. В същото време не винаги потребителите разполагат с достатъчно информация за съдържанието им, а практиката показва, че често пъти при подобни продукти се констатират и разминавания между обявения състав и реално вложените съставки.