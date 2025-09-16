Пешеходец с пистолет плаши шофьор в София, жали се, че полицията не може да го задържи (Видео)

Шофьор се оплака от привидна закана с пистолет, отправена му от пешеходец. Той показва оръжието, но не го насочва към водача. Затова от полицията му казали, че не могат да го задържат и "когато стане нещо, тогава ще го хванеме".

Случката е заснета на видео. Автомобилът се доближава до пешеходна пътека и спира. Мъж на средна възраст пресича и вдига тениската си, за да покаже пистолета си. Хваща го за дръжката и продължава.

София ми е Дивия запад!

Бях заплашен безпричинно с пистолет от пешеходец. Извиках полиция, според която те не могат да направят нищо по въпроса, защото не го е насочил срещу мен и "когато стане нещо, тогава ще го хванеме", пише авторът на клипа. Видеото е качено във фейсбук страницата "Лудостта по пътищата в България, нека я спрем".

От полицията обясниха, че пешеходецът не е казал нищо на шофьора. Ще се проверява кой е той и законен ли е пистолетът.