Женският пазар - дом на автентични български продукти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Качествено вино, розово масло и пчелни изделия са част от новата платформа за популяризиране на родното производство

Ограничават използването на пластмасови касетки от търговците

Женският пазар в София вече има ново културно и търговско пространство - “Дом на виното”, създадено по инициатива на “Пазари Възраждане” ЕАД и Националния институт за изследвания и сертификация. Идеята зад проекта е да се изгради платформа за популяризиране на качествени български продукти, която да свързва производители и потребители в една жива среда, където традициите срещат съвременния вкус.

Началото бе поставено с подбрани вина от български изби, както и с продукти от розово масло и пчелни продукти. Днес асортиментът вече включва и натурални сокове, а в близко бъдеще “Дом на виното” ще се разрасне с още категории автентични български стоки -

от фермерска храна до занаятчийски изделия Изпълнителният директор на “Пазари Възраждане” Маргарита Александрова (вдясно) и управителят на Националния институт за изследвания и сертификация Петя Панчева при подписването на договор за сътрудничество. СНИМКА: “ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ”

Мястото не е просто магазин, а витрина на родното производство, в която посетителите могат да откриват вкусове и аромати, запазили духа на българската земя.

“Подкрепата за българските производители е сред основните приоритети на “Пазари Възраждане”. Чрез “Дом на виното” и останалите пазарни пространства предоставяме възможност за пряк достъп на малки и средни производители до потребителите, без тежки посредници и сложни вериги за доставки. Така искаме да създадем по-устойчива среда, която дава шанс на производителите да развиват бизнеса си и да предлагат продукцията си в сърцето на столицата”, подчерта изпълнителният директор на общинското дружество “Пазари Възраждане” Маргарита Александрова.

Пазарите винаги са били място за среща - между хората, между традицията и модерността, между труда на земеделеца и трапезата на семейството.

“Това е и мисията на “Пазари Възраждане” - да скъси разстоянието между производител и клиент, да съхрани доверието и

да насърчи предпочитанието към българските продукти,

които са символ на качество и автентичност”, заяви Александрова. В “Дом на виното” могат да се купят подбрани вина от български изби. СНИМКА: “ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ”

“Дом на виното” е поредната инициатива на ръководството на общинското дружество, която ще допринесе за модерния облик на най-стария столичен пазар. Преди години там бе открита и галерия “Сердика”, която представя живопис, графика, фотография, организират се творчески ателиета, концерти, представяне на книги, срещи с творци и общественици. За няколко години новото културно пространство се превърна в бижуто на Женския пазар, което се намира в сърцето на София.

Друг проект, върху който общинското дружество работи, е

довършването на модерно пространство за цветна борса в София

на бул. “Ботевградско шосе” в район “Подуяне”. Идеята вече е в проектна реализация, а целта е да се създаде функционален пазар, където през цялата година да се предлага богато разнообразие от цветя за магазини и търговски обекти.

“Освен подкрепата за българските производители “Пазари Възраждане” работи активно и за екологичното бъдеще на пазарите. Вече се реализират инициативи за ефективното оползотворяване на касетките от т.нар. черна пластмаса и ограничаване на използването на пластмасовите касетки и за въвеждане на кампании за разделно събиране на отпадъците. Това е особено предизвикателно в динамичната среда на Женския пазар и пазар “Димитър Петков”, където ежедневно преминават хиляди хора и търговци. Въпреки трудностите дружеството остава

последователно в усилията си да изгради по-чиста и устойчива градска среда,

където традицията върви ръка за ръка с отговорността към природата”, подчерта Александрова.