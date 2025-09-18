За първи път Столичната община брои бездомните, прави лични профили - на кого с какво да се помогне

- По проекта се работи съвместно с БАН
- Изграждат 11 центъра за резидентна грижа за хора с психични заболявания,бюджетът е 14 млн. лева
За първи път София ще има точна картина за бездомността. Столичната община провежда съвместно с БАН първото официално преброяване на бездомните хора в столицата. Резултатите ще бъдат готови до края на годината, съобщи зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева.
“Искаме да знаем не само колко са бездомните хора в София, но и да имаме профил на всеки - кой
какви здравословни проблеми има, страда ли от зависимости, дали и какви социални връзки поддържа
Тази информация е изключително важна, защото ще се превърне в база за разработване на реални политики, които да предоставят адекватна грижа - такава, от каквато наистина имат нужда, а не да работим на парче”, подчерта Бачева.
Част от ежедневната подкрепа вече е традиционното раздаване на топла храна, плод и чай в храм “Св. мъченица Параскева”. Миналата зима за първи път там освен доброволци и свещеници се включиха и психолози, които разговаряха с хората и им оказваха психологическа помощ.
Всеки ден повече от 100 души получаваха топла храна и подкрепа
Паралелно с това стартира и кампания с Българската хранителна банка, насочена към близо 600-те души в трите центъра за временно настаняване в София. Тя осигури основни хранителни продукти, включително и детски храни за най-малките.
Така инициативите се допълват - храната, раздавана на улицата, достига до хората без подслон, а пакетите с продукти подпомагат тези, които вече са намерили временно убежище, подчерта Бачева.
И добави, че социалната политика на общината не се изчерпва само с подкрепа за бездомните.
В момента се подготвя изграждането на 11 нови центъра за резидентна грижа за хора с психични заболявания и умствена изостаналост. Това
ще са домове от семеен тип, в които е осигурено всичко необходимо - жилищна среда и ежедневна подкрепа от екип специалисти:
медицински сестри, психолози, психиатри и социални работници. Така хората, които не могат да се справят сами, ще имат сигурност и достойни условия на живот, вместо да бъдат изолирани или оставени без грижа.
Инвестицията за новите центрове е над 14 млн. лева и е осигурена с европейско финансиране по инициативата NextGenerationEU.
“Най-важното обаче е, че тези нови домове ще дадат шанс на стотици хора да живеят в спокойна и сигурна среда - с постоянна грижа, внимание и подкрепа, каквито заслужава всеки човек”, убедена е Бачева.