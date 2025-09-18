За първи път Столичната община брои бездомните, прави лични профили - на кого с какво да се помогне

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По проекта се работи съвместно с БАН

Изграждат 11 центъра за резидентна грижа за хора с психични заболявания,бюджетът е 14 млн. лева

За първи път София ще има точна картина за бездомността. Столичната община провежда съвместно с БАН първото официално преброяване на бездомните хора в столицата. Резултатите ще бъдат готови до края на годината, съобщи зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева.

“Искаме да знаем не само колко са бездомните хора в София, но и да имаме профил на всеки - кой

какви здравословни проблеми има, страда ли от зависимости, дали и какви социални връзки поддържа

Тази информация е изключително важна, защото ще се превърне в база за разработване на реални политики, които да предоставят адекватна грижа - такава, от каквато наистина имат нужда, а не да работим на парче”, подчерта Бачева.

Част от ежедневната подкрепа вече е традиционното раздаване на топла храна, плод и чай в храм “Св. мъченица Параскева”. Миналата зима за първи път там освен доброволци и свещеници се включиха и психолози, които разговаряха с хората и им оказваха психологическа помощ.

Всеки ден повече от 100 души получаваха топла храна и подкрепа

Паралелно с това стартира и кампания с Българската хранителна банка, насочена към близо 600-те души в трите центъра за временно настаняване в София. Тя осигури основни хранителни продукти, включително и детски храни за най-малките.

Така инициативите се допълват - храната, раздавана на улицата, достига до хората без подслон, а пакетите с продукти подпомагат тези, които вече са намерили временно убежище, подчерта Бачева.

И добави, че социалната политика на общината не се изчерпва само с подкрепа за бездомните.

В момента се подготвя изграждането на 11 нови центъра за резидентна грижа за хора с психични заболявания и умствена изостаналост. Това

ще са домове от семеен тип, в които е осигурено всичко необходимо - жилищна среда и ежедневна подкрепа от екип специалисти:

медицински сестри, психолози, психиатри и социални работници. Така хората, които не могат да се справят сами, ще имат сигурност и достойни условия на живот, вместо да бъдат изолирани или оставени без грижа.

Инвестицията за новите центрове е над 14 млн. лева и е осигурена с европейско финансиране по инициативата NextGenerationEU.

“Най-важното обаче е, че тези нови домове ще дадат шанс на стотици хора да живеят в спокойна и сигурна среда - с постоянна грижа, внимание и подкрепа, каквито заслужава всеки човек”, убедена е Бачева.