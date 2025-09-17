Нов бизнес за адвокати – дела срещу фирми за бързи кредити

След две решения на Съда на ЕС: Често сами търсят клиенти и ги убеждават да съдят компаниите заради клаузи, свързани с такси

Рязко увеличение на делата срещу фирми за бързи кредити се наблюдава в районните съдилища през последните месеци. Само в София от началото на 2025-а са скочили с 25% в сравнение с година назад.

Точно число трудно може да се посочи, защото в съдебната система статистиката се води по текст от закона, а не по казус, тоест в една графа попадат всички дела за кредити. Но наблюденията както на адвокатите, така и на магистратите са, че съдебните спорове за малки потребителски кредити от порядъка на 200-300-500 лв. растат.

През април т.г. например Софийският районен съд (СРС) се е произнесъл по над десетина подобни спора, показва справка в системата на съда за месец.

Причината да се увеличат значително са две решения на Съда на Европейския съюз (СЕС) в Люксембург. Те са императивни за българския съд, тоест явявят се като

указания как да действат нашите магистрати

и не подлежат на тълкувания или интерпретации. Решенията са по преюдициални запитвания (механизъм в съюза, който унифицира прилагането на законите в ЕС - б.р.), отправени именно от съдии от СРС.

Едното е от март м. г., а другото е от април. Първото решение на СЕС гласи, че не само липсата или неясното посочване на годишен процент на разходите (ГПР) в договора за потребителски кредит, но и неточното му обявяване - без да са включени всички разходи, води до нищожност.

Второто, което е от април, казва, че възнагражденията на поръчителите (гаранти) задължително трябва да се включват в цената на кредита, в ГПР. Ако възнаграждението не е включено, а се начислява като допълнителен разход, договорът е недействителен.

Логично след тези становища договорите, в които не са изпълнени указанията на СЕС, се обявяват за нищожни от съда. (Какво плаща в този случай кредитополучателят - виж на 3-а стр.) Фирмата пък се задължава да покрие разноските по делото, тоест адвокатските хонорари. Те са в различни размери - 500, 1500, може и над 2000 лв., което дава сили на юристите да се впускат с желание в подобни спорове. Понякога дори самите те намират малоимотни граждани, взели бързи кредити, и ги убеждават да започнат дела.

Фирма за бързи кредити например е платила само за април над 15 хил. лв. за разноски по дела. Има и други, които при началото на процеса, признават, че неправилно са слагали такси и успяват да сведат разноските си до 100 лв.

Ето един казус, гледан в СРС преди два месеца. Потребител взема 2000 лв. кредит през 2023 г. Общата сума, която била дължима по договора, възлизала на 2460 лева.

Завежда дело, защото от фирмата искали да предостави обезпечение

под формата на гаранция от небанкова институция или банка. В случай че такива не били предоставени, се предвиждала неустойка в размер на 1608 лв. Тъй като никой не може да намери поръчител за ден, към такъв насочва самата фирма. “Еднодневният срок за предоставяне на обезпеченията е прекомерно кратък и това създава значително затруднение за потребителя-заемател”, казва съдът и присъжда в полза на потребителя.

Юристи обаче предупреждават, че ако делото бъде загубено, тогава разноските по него се поемат от този, който е завел пред съда претенцията. Това означава, че за заем от 200 или 300 лева, по който има оспорени клаузи, може да се наложи да бъдат платени и 1000 лева разноски.

Eвгени Узунов, председател на Районен съд-Бургас: Има и комични случаи, спорове за суми от 10-12 лева

Eвгени Узунов, председател на Районен съд-Бургас Снимка: Тони Щилиянова

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

В пъти са скочили делата на граждани срещу фирми за бързи кредити в Бургаския районен съд, показа проверка на “24 часа”. Тенденцията е от последните 1-2 години, потвърди и председателят на съда Евгени Узунов.

“При нас има много такива заведени дела. Обикновено тези дела се завеждат от една група адвокати (в повечето случаи от Пловдивската адвокатска колегия), които имат информация за задлъжнели лица. Делата не са групови”, обясни съдия Узунов. Имало и комични случаи, в които ставало дума за спор за дребни суми от порядъка дори на 10-12 лв.

“Има обаче и сериозни казуси. Проверяваме сигналите и ги отсяваме, като се разглеждат най-вече случаи, в които става дума за неравноправни клаузи. Има си международни решения на Европейския съд”, коментира съдия Узунов.

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране:

При нас всички плащания са вписани в европейския формуляр за договора

Компаниите, които членуват в Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК), включват всички плащания по договор за заем в стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация при потребителски кредити. Това коментираха от организацията, в която членуват 11-те най-големи компании в бранша.

Формулярът е документ, който обединява информация, свързана с потребителския кредит – всички такси, лихви и задължителни елементи, които потребителят ще трябва да върне след срока на договора.

Документът дава възможност за вземането на информирано решение и преценка каква е сумата, която клиентът желае да изтегли, както и колко следва да се върне. От асоциацията напомнят, че са въвели и Етичен кодекс, който определя стандартите за добри практики на кредитиране, като членовете се задължават да го прилагат. Относно начисляването на такси във връзка с отпускането на кредит, от оганизацията посочват, че те са свързани с разходите, които се правят за проучването на потребител. Условията при всеки кредит могат да бъдат различни.

От АОНК припомнят, че от дълго време настояват за широко обществено обсъждане за промени в законодателството. Законът в момента създава двусмислена регулация, която е повод за спорове относно включените в цената на кредита услуги. Законът за потребителския кредит казва, че при оскъпяването се калкулират тези, пряко свързани с отпускането на заема. Това принуждава компаниите да предлагат допълнителни услуги при по-малки суми, за да могат да възстановят поне разходите по отпускането на заема. Поради това от АОНК предлагат разделение на кредити на продукти, които са бързи, краткосрочни и с малка стойност, като за тях да се въведе режим на таван на оскъпяването, различен от този, базиран на ГПР.

За тези кредити се предлага таванът да бъде свързан с главницата, което е по-подходящо икономически, особено за заеми под 1 година и с малка стойност. Този модел вече е приложен успешно в редица европейски страни и ще осигури защита за потребителите, без да доведе до поскъпване на краткосрочните кредити. За останалите кредити ще се запазят текущите регулации с таван на ГПР.

