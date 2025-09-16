В седмицата на 5-ия вот на недоверие Росен Желязков: Правителството е готово да чуе всяка критика (Обзор)

Премиерът откри новата учебна година в УНСС

Настоящото правителство с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм. А политическият прагматизъм означава само едно - политическа стабилност.

Това каза премиерът Росен Желязков пред студенти в седмицата, в която предстои в парламента да се обсъжда и гласува петият вот на недоверие срещу кабинета му. Премиерът участва в церемонията за откриването на новата академична година в Университета за национално и световно стопанство във вторник.

Желязков бе категоричен, че думите му не бива да се тълкуват като “зов за подкрепа”, а за разбиране, че политическата стабилност и предвидимост са “единствената среда”, в която икономиката може да функционира нормално и да се води “неминуемият диалог”. Вотът бе внесен от ПП-ДБ за “провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава”. Според премиера обаче той “повтаря в голяма степен вече случили се вотове” и затова противоречи на конституцията. По повод 105-ата годишнина на университета бяха връчени медали на хора с принос за развитието на висшето образование. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров награди премиера Желязков. Снимка: Николай Литов

В словото си Желязков коментира още, че разговорите за бъдещето на данъчната и осигурителната система трябва да се водят в спокойна среда, не под натиска на моментни кризи. В понеделник в интервю за “24 часа” вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров постави на дискусия темата за връщането на прогресивното подоходно облагане с необлагаем минимум за най-бедните.

Основният спояващ елемент в едно общество е доверието, заяви още премиерът. Именно то било необходимо за нормалното функциониране на институциите. Атаката срещу доверието чрез фалшиви новини и манипулации подкопава демократичната среда, допълни Желязков.

Пред студентите той акцентира и върху нуждата от изсветляване на икономиката и ограничаването на сивия сектор. Те били ключови за устойчивия растеж и изравняването на жизнения стандарт у нас със средноевропейския. Затова било важно и интегрирането на страната в икономическите структури на Европа. Въпроси, които трябва да намират прагматично обединение, като въвеждането на еврото, често се превръщат в голям политически дебат. Приемането на единната валута е стимул, а не пречка за икономиката, коментира премиерът. И допълни, че с консенсус може да бъде осигурено благополучието на страната.

