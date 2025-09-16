ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21308619 www.24chasa.bg

Християн Христов е назначен за временен директор на „Военна полиция"

2400
Румен Радев СНИМКА: Пресцентър на президентството

Президентът Румен Радев подписа указ, с който Християн Христов е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на служба „Военна полиция" от 19 септември 2025 г. до назначаване на постоянен титуляр, за срок не по-дълъг от една година. Указът е публикуван в днешния брой на „Държавен вестник".

На 10 септември Министерският съвет прие решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да назначи полковник Християн Христов.

С друг указ бригаден генерал Ивайло Сотиров от длъжността директор на служба „Военна полиция" и от военна служба. Отново на 10 септември правителството предложи бригаден генерал Сотиров да бъде освободен от длъжността директор и от военна служба поради навършване на пределната възраст.

Румен Радев СНИМКА: Пресцентър на президентството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)