35 знакови за десните имена в тинк танк за кандидат за президент (Обзор)

Не е изключено да бъде издигнат и някой от тях, поне на предварителни вътрешни избори

35 знакови за десния политически спектър имена се обединиха, за да търсят общ кандидат за президент на демократичната общност.

Организацията им не е юридическа или политическа, води се неформална, но вече си има име и фейсбук страница. А като участници във “Форум за демократично действие” са изброени Бойко Ноев, Надежда Нейнски, Арман Бабикян, Георги Лозанов, Тодор Тагарев и други. БОЙКО НОЕВ Снимка: 24 часа

Целта на форума е да е своеобразен тинк танк за избора на име за десните в предстоящата битка за “Дондуков” 2 следващата есен. И медиатор между “Продължаваме промяната”, ДСБ, “Да, България” и останалите партии в дясното пространство за постигане на съгласие за общ кандидат, обясни един от участниците, пожелал анонимност. Интересен факт е, че “24 часа” се свърза с четирима от посочените имена във форума, но всички те първо се дистанцираха и обясниха, че не желаят формализиране на инициативата, а след това и отказаха да бъдат цитирани. В основата на исканията за обща номинация са ДСБ, които вече започнаха този процес и дори проведоха публична първоначална среща през лятото, на която присъстваха представители на трите партии заедно с политици, експерти и активисти. На нея присъстваха Иван Костов (за когото се говори, че е много активен в този процес), Екатерина Михайлова, Веселин Методиев и др. След тази първа среща обаче не последва нищо повече. Иначе първоначалната идея е да се подберат няколко имена, а финалната кандидат-президентска двойка

да се избере след вътрешен вот,

както беше при Петър Стоянов и Желю Желев през 1996 г.

Паралелно с това публично затишие обаче са се водили и неофициални срещи между хората от десния спектър - онлайн и на живо, някои дори се чували всяка седмица. И така се родил този форум. Организацията е активна във фейсбук от седмица, като страницата е дело на писателя Радослав Бимбалов. За тези седем дни те са подкрепили протеста от 12 септември за кмета на Варна Благомир Коцев и ще участват в друг на 24 септември, който настоява за освобождаване на етническите българи в Украйна, военнопленници на Русия.

В понеделник форумът за първи път публикува имената на участниците и следното послание: Ние всички сме доброволци, които са обединени единствено от общи ценности и споделена мисия - европейското бъдеще на България. Не търсете друга причина,

не сме платени “соросоиди” или поръчани тролове

Всеки от нас е добре познат на обществото със своята непреклонност и последователност на позициите, които споделя, и не се срамува от името и делата си. Всички сме упорити в отстояване на ценностите, които взаимно споделяме, затова не правим компромиси с темелните основи на демокрацията и европейския път на България. Искаме България да бъде водена по този път от личности с безупречна професионална репутация и неоспорима почтеност.

А сред имената са още: политолозите Даниел Смилов, Светослав Малинов (бивш депутат и евродепутат от ДСБ) и Евгений Дайнов, пиарите Арман Бабикян (бивш депутат от ИБГНИ) и Любомир Аламанов, Георги Лозанов, освен Бойко Ноев и други двама бивши военни министри - Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов, Велислав Величков от “Правосъдие за всеки”, Йонко Грозев - бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, Илиян Василев - бивш посланик в Москва, оперната певица Александрина Пендачанска, икономистът Красен Станчев, професорите по белодробни болести Коста Костов и по психиатрия Христо Хинков и др. Оперната певица Александрина Пендачанска Снимка: 24 часа ПРОФ. КОСТА КОСТОВ Снимка: 24 часа

Амбицията на групата е да се разширява,

но не и да се официализира, а да остане само като платформа, която да подпомогне процесите на подбор на ПП-ДБ. Концепцията им още далеч не е изчистена. Планират да привлекат неправителствени организации и други партии освен трите в коалицията, но никой не назовава имена. Най-очевидни в този спектър са “Синя България” на Вили Лилков и Петър Москов.

Конкретни имена засега не са обсъждани, но и не е поставяно условие, че участниците в групата не може да се кандидатират, коментира един от тях. Това означава, че някой от тях може да се окаже поне на предварителните вътрешни избори. Засега от там не разглеждат вариант за обща кандидатура на ПП-ДБ с ГЕРБ. Тази идея лансира първо Бойко Борисов, но през уикенда я оттегли, след като коалицията внесе вот на недоверие срещу кабинета.