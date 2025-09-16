ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Народното събрание ще се проведе кръводарителска акция под патронажа на Наталия Киселова

Наталия Киселова СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

В Народното събрание ще се проведе кръводарителска акция на 17 септември 2025 г. Инициативата на Комисията по здравеопазване е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова. Акцията е по повод отбелязването на празника на град София и деня, в който почитаме светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов. Това съобщиха от пресцентъра на НС. 

Народни представители, служители и гости на Народното събрание ще дарят безвъзмездно кръв от 09.00 до 13.00 ч. в зала 130 и 132 в сградата на пл. „Княз Александър I" №1. Официалното откриване на кръводарителската акция ще е от 11.30 ч. във фоайето пред зала 130.

Целта на инициативата е да се повиши информираността на обществото за необходимостта от безопасна кръв за спасяване на живот и да се насочи вниманието към съществуващите проблеми, свързани с осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на системата на здравеопазването в България.

