Истинският пазар: “Красно село”

Някои от продавачите работят там вече десетилетия, а клиенти са им три поколения от едно семейство

Старият пазар "Красно село" не е просто място за пазаруване – той е жива хроника на квартала и на цяла София. Той съществува още от социалистическите години и за мнозина е символ на времето, когато пазарът е бил не само необходимост, но и място за социални контакти. Тук са се срещали съседи, приятели, роднини, а покупките винаги са вървели ръка за ръка с разговори и усмивки.

По-възрастните жители на квартала си спомнят времената от 70-те и 80-те години, когато пазарът е бил едно от най-оживените места в района. В събота сутрин се е стичало множество хора – някои с плетени кошници, други с торби от плат, които пълнели със сезонни зеленчуци, плодове и домашно приготвени продукти. За децата това било истинско приключение – да се изгубиш сред шарените сергии, да видиш къде продава "бабата с най-сладките ябълки" или "дядото с най-доброто сирене".

Някои щандове още се помнят - като

сергията с мед от Странджа, която всички познавали по аромата ще отдалеч,

или малките бурканчета със сладко от горски плодове, приготвено от семейство, което всяка седмица идвало чак от Родопите. Не липсвали и местни майстори на туршии и зимнини, а за повечето домакинства в Красно село зимата започвала именно от пазара.

Въпреки промените през годините пазарът винаги е запазвал автентичния си облик. За него отговаря общинското дружество "Пазари Юг", което стопанисва и други емблематични пазари на столицата - в "Иван Вазов" и в "Борово".

Продавачите на пазара в “Красно село” подреждат в красиви пирамиди плодове и зеленчуци.

Днес сергиите на пазар "Красно село" изглеждат почти същите, както преди десетилетия. Продавачите все още подреждат домати, краставици, чушки и грозде в красиви пирамиди, а гласовете им ехтят:

"Елате, опитайте, всичко е от градината!"

Това е онзи колорит, който трудно може да се срещне в големите супермаркети.

Много хора споделят, че именно този пазар носи усещането за доверие – купуваш не просто стока, а имаш и връзка с човека зад щанда. Някои от продавачите на пазара в "Красно село" работят на едно и също място вече десетилетия и познават редовните си клиенти по име. "От баба на внуче" – така често шеговито се казва, когато едно семейство пазарува на едни и същи сергии вече три поколения.

И до днес пазарът в "Красно село" е чист, подреден и гостоприемен,

без да е изгубил своя старовремски чар. Той е като мост между миналото и настоящето – място, където старите спомени оживяват, а новите поколения могат да усетят онова, което прави София истински човечна и близка.