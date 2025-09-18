Фермерските пазари ще са бъдещето на модерната търговия

Обновеният пазар в “Курило” вече е място за културни събития, отдих и спорт

В последните години все повече софиянци търсят връзка с истинската, чиста и свежа храна. Точно тази мисия си поставя общинското дружество “Пазари Север”, което организира три фермерски пазара в София - в кварталите “Надежда”, “Овча купел 2” и “Дружба”.

Фермерските пазари не са просто място за търговия - те са среща между производител и потребител, между труд и доверие. От едната страна са

българските земеделци, които имат възможност да предложат своята продукция без посредници,

да получат достойна цена за труда си и да изграждат трайни отношения с клиентите. От другата страна са хората, които пазаруват - все повече семейства в столицата искат да знаят откъде идва храната им, да купуват пресни и качествени продукти, отгледани с грижа и внимание.

С фермерските пазари “Пазари Север” отговаря както на нуждите на производителите, така и на очакванията на потребителите. Те предлагат алтернатива на безличното пазаруване в големите търговски вериги - тук храната има име, произход и история.

Фермерските пазари в “Надежда”, “Овча купел 2” и “Дружба” вече се превръщат в притегателни точки за хората, които ценят местното производство и желаят да подкрепят българските производители. Така общинското дружество стимулира по-здравословен начин на живот, сближаване на общността и по-устойчиво бъдеще.

В края на миналата година “Пазари Север” реализира и един друг голям проект - цялостната реконструкция на пазара в най-големия квартал на град Нови Искър - “Курило”. Той също е от фермерски тип, тъй като по традиция от много години има два силни пазарни дни - вторник и петък, през които

производители от цялото Искърско дефиле и околностите на София предлагат своята стока

на това изключително комуникативно място. Пазарът е на входа на дефилето, което е отправна точка на целия трафик от и към столицата чак до Враца. След реконструкцията там вече има модерно и хармонично място както за пазар, така и за срещи, културни събития, отдих и спорт. Към пазара е изградена зона с кафене, детска площадка, а в близост има и спортен кът с място за различни видове спортове.