София влиза в телефона, приложение казва кога ремонтират улицата пред блока

Сайтът на общината става умен - чатботове отговарят и следят сигналите на граждани

Столичната община да е достъпна, разбираема и прозрачна - това изискване е поставил кметът Васил Терзиев при изработването на новия уеб портал. Информацията там да е леснодостъпна и хората да могат само с няколко клика да открият това, което ги интересува.

“Целта на проекта, по който работим, е чрез тази доста по-удобна навигация и инфраструктура за поднасяне на данните плюс включването на чатботове да направим

изключително лесно получаването на отговорите, които вълнуват гражданите или бизнеса,

обяснява самият Терзиев.

Например към чатбот да може да се задават въпроси кога ще приключи ремонтът на дадена улица. Затова в новата информационна система ще се въвеждат данни не само от Столичната община, но и от районните администрации, от “Топлофикация - София” и другите общински дружества.

Целта е всички ключови системи да са събрани на едно място, до което да имат достъп всички общински структури. Това ще позволи да се вижда например за конкретен подлез или пешеходна пътека кой отговаря за тях, в какво състояние са, дали са възложени за ремонт, кога ще започне и т.н.

Две от големите забележки, които гражданите имат към общината, касаят сигналите, които се подават, и преписките в направление “Архитектура и градоустройство”. Те с право искат да знаят какво става със сигнала им, работи ли се по него, къде им е преписката, защо се бави. И задачата, която съм поставил, е това да се промени. Искам

във всеки един момент софиянци да могат да проверят какво се случва със сигнала им

- работи ли се по него, кой отговаря за него, ще бъде ли отстранен проблемът и кога. И нещо повече - ако има някаква промяна, веднага гражданинът да бъде известен и всичко това да става през мобилния телефон”, подчертава Терзиев.

Идеята е общината да бъде проактивна и чрез данните, с които разполага, сама да достига до гражданите от даден квартал и през мобилните телефони да ги информира за пътни ремонти или пък за спиране на топлата вода. Това ще се случва през мобилното приложение My Sofia.

Вече са отворени и данните за градската мобилност, статични и динамични данни за маршрути, спирки, време до пристигане, паркоместа и т.н. Те ще се ползват безплатно от граждани и фирми за анализи и интеграция в различни иновативни приложения и комбинирани с други услуги за по-голямо удобство на софиянци.

Достъпът до мобилните данни на София ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения и по-удобни електронни услуги за гражданите и посетителите на града, убеден е кметът.

Темата за отваряне на данните се дискутира отдавна и беше осъществена след внесен доклад от общинския съветник Симеон Ставрев от ПП-ДБ и зам.-кмета по дигитализация и иновации Иван Гойчев. Инициативата беше подкрепена от граждани и неправителствени организации, сред които Боян Юруков, “Данни за добро” и “Екипът на София”. Иван Гойчев, зам.-кмет по дигитализацията на София СНИМКА: Столична община

Освен това общината внедри платформата Google Workspace като част от изграждането на модерна и ефективна администрация. Служителите вече разполагат с пълния набор от инструменти в Google Workspace - Gmail, Meet, Drive, Sheets, Docs, Slides. Това улеснява онлайн срещите, споделянето на документи и съвместната работа в реално време, повишавайки ефективността между различните екипи в общината. Един от най-иновативните инструменти, които могат да използват, е Gemini - изкуствен интелект, който позволява на служителите да създават документи по-бързо, да правят анализи и подготвят цели презентации на базата на собствени данни.

“Възможността за работа в онлайн споделено пространство в реално време премахва нуждата от многократно изпращане на файлове по имейл и изчакване за преглед и корекции - практика, която често забавя работния процес”, обясни зам.-кметът по дигитализация Иван Гойчев.

Общината вече разполага и с

експериментален AI асистент за подпомагане на проверките на обществените поръчки

Така всички служители, които подготвят технически спецификации, ще могат предварително да проверяват текстовете си за ограничаващи условия и неконкурентни изисквания.

Оптимизирано е и подписването на наказателни постановления, така кметът вече няма да подписва на ръка разпечатаните в 3 екземпляра общо около 5000 документа. Това са актовете, съставени на пътници без билет в градския транспорт, чието подписване отнемаше 2-3 дни от времето на кмета или на негов заместник. Промяната трябва да доведе и до по-голяма събираемост на тези глоби, към момента тя е едва 30%.

СНИМКА: Столична община

WAZE помага на шофьорите

Мобилното приложение Waze вече предоставя актуална навигация, избягваща ремонти, затворени улици и други събития, влияещи на трафика в София. Това стана възможно след партньорството между Столичната община и Waze по програмата Waze for Cities.

Общинската дирекция по управление и анализ на трафика споделя предварителна информация за планираните промени в движението към редакторите на картата. Преди това софиянци можеха да се информират за промените в движението единствено от сайта на общината, а данни във Waze се добавяха от доброволци.

Освен това за всяко по-голямо събитие или продължителен ремонт в столицата потребителите на Waze ще получават и автоматично известие в приложението. Като част от екипа на Google Geo приложението подава всички затваряния и те се отразяват автоматично също и на картата на Google Maps.