Над 600 спортни обекта в София със свободен достъп

1924
Баскетболното игрище в Княжеската градина е един от най-новите спортни обекти със свободен достъп. Снимка: Георги Палейков

Поставят адаптирани фитнес уреди за по-възрастни и хора с увреждания в 5 парка

Над 600 спортни обекта със свободен достъп има в София. Това са спортни площадки, стрийт фитнес съоръжения, тенис маси и др.

За първи път обаче тази година Столичната община създаде специален механизъм за финансиране на поддръжката им. Той се отнася за вече изградени обекти. Така за 2025 г. са разпределени общо

1,7 млн. лв. между всички 24 района на града

съгласно разработена формула, на база брой и вид на съоръжението, както и относителен дял на обектите в лошо състояние в съответния район.

Да създаде повече възможности да спортуват както за възрастни, така и за хора с увреждания, иска общината. Затова стартира кампания за изграждане на адаптирани фитнес съоръжения, които ще са до вече съществуващи стрийт фитнеси. Целта е осигуряването на условия за двигателна активност да се насърчи социалната интеграция и общуване на възрастните хора и тези с двигателни увреждания. А чрез спорта да се подобри и качеството на техния живот, обясняват от Столичната община.

Пет стрийт фитнеса в столични паркове ще бъдат адаптирани за хора с увреждания.

Адаптирани фитнес уреди ще бъдат изградени

в парковете “Заимов”, “Гео Милев”, в “Надежда 3”, “Младост” и Западен.

За 13-а поредна година Столична община предоставя възможности за финансиране на проекти в различни области чрез няколко програми - “София спортува”, “Спортна столица” и за развитие на детско-юношеския спорт.

За подпомагане развитието на спорта и физическата активност в столицата са предвидени 2,65 млн. лв. С тях са подпомогнати дейности на над 230 организации - 120 спортни клуба, 30 неправителствени организации, 45 образователни институции и 35 районни администрации. Проектите са насочени към насърчаване на физическата активност за деца, подпомагане на ученическия и детско-юношеския спорт, като част от тях се реализират в образователна среда. В дейностите са обхванати и се развиват над 40 вида спорт.

Баскетболното игрище в Княжеската градина е един от най-новите спортни обекти със свободен достъп.
