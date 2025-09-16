ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21308961 www.24chasa.bg

Камион се запали в движение, блокира пътя Кърджали - Хасково (Обновена)

Ненко Станев

СНИМКА: Pixabay

Камион се подпали в движение, а пожарът стана причина да се затвори пътя Кърджали - Хасково през село Мост. Тежката машина пламнала малко след 16 часа в района на село Мъдрец. Веднага на място бил изпратени два полицейски екипа, който спрял движението в отсечката и пренасочил автомобилите по обходен маршрут. 4 екипа огнеборци са се включили в гасенето на пожара, който обхванал сухи треви край пътя и се разпространил и в близката гора. Към мястото пътува и пети противопожарен автомобил. Няма опасност за населените места в района.

Обходният маршрут е: Мъдрец - път III-507 - Чифлик - път III-5071 -Мургово - Стремци - път III-5009 - Соколяне - Зорница - път I-5 - Козлец - Конуш- път III-507 - Книжовни - Мост и обратно.

СНИМКА: Pixabay

