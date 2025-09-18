Никола Цолов хвърчи към победите с болид, на който пише SOFIA, рекламира столицата и учи децата на пътна безопасност

Никола Цолов е първото рекламно лице на София. Младият и успешен пилот е пример за децата и подрастващите.

Още преди да стане световноизвестен, София му подава ръка за подкрепа. Всичко започва след победата на младия български пилот в спринта в Монако на 25 май 2024 г. По предложение на кмета Васил Терзиев и тогавашния му заместник по финансите Иван Василев с решение на Столичния общинския съвет талантливият ни млад пилот получава 100 000 лв., като срещу тази финансова подкрепа на колата му да се появява надпис Sofia. Освен това Цолов се ангажира да рекламира туристическия портал на града visitsofia и да участва в различни кампании на Столичната община.

Пилотът е и лице в кампания за пътна безопасност, насочена към учениците. В нея участва и европейката шампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова. Младите звезди на българския спорт са главните герои в кампанията “Животът е във вашите ръце”.

В клипа Цолов влиза в ролята на ученик, който ходи на шофьорски курс. Инструктор на младия пилот е Георги Згуров (Гурко) – лидерът на “Анимационерите”.

Стилияна Николова пък разказва в своето видео, че дори и в спорта на най-високо ниво можеш да сбъркаш и това няма да има фатални последствия, докато на улицата не е така. Кметът на София Васил Терзиев заедно с Никола Цолов Снимка: Столична Община

Видеата с Никола и Стилияна стигнаха до учениците от всички 94 общински училища в София. Двата клипа бяха показвани в часове по безопасност на движението от 8-и до 12-и клас в общо 1392 паралелки, могат да се гледат и онлайн.

Институционалната подкрепа от Столична община за Цолов доведе и до реализирането на най-голямото събитие със свободен вход в столицата тази година - младият ас пилотира болид от Формула 1 по улиците на София по време на Red Bull Showdown през юни. Над 40 хил. души се насладиха в двата дни на атрактивното шоу, реализирано с подкрепата на общината. Никола пилотира същия болид, с който Себастиан Фетел спечели световната титла през 2011 г.

“Това е мечта, която сбъднах пред родна публика. Уникално е усещането да карам болид от Формула 1 по улиците, на които съм израснал”, каза той. Заедно с него по улиците на София пилотира и легендата от Ф1 Дейвид Култард, който има 13 победи в кариерата си.

Преди дни Столичният общински съвет реши да удостои Цолов с отличието “почетен знак на Столична община”. Знакът бе присъден и на двамата ни млади тенисисти Александър Василев и Иван Иванов, които изиграха българския финал US Open при юношите, като Иванов, който оглавява световната ранглиста в момента, грабна титлата.