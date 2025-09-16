Община Нови пазар за пореден път ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“, която през 2025 година ще бъде на 20 септември.

Най-мащабната национална доброволческа инициатива е насочена към усърдието и енергията, която влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата, отбелязват от общинска администрация. Тази година традиционните акции по почистване са насочени към почистване на паркове, градинки, водни басейни, любими места за отдих, околоблокови, градски, извънградски, горски пространства, както и предаване на ненужни дрехи и текстил за рециклиране или повторна употреба.

Кметът на Общината Георги Георгиев призовава на 20.09.2025 г. заинтересованите граждани, учениците, пенсионерите, представителите на бизнеса да излязат и почистят района в който учат, работят, почиват, спортуват, живеят. Община Нови пазар ще предостави чували за събиране на отпадъците и ръкавици в стая 104 на Общинска администрация в периода 17.09. – 19.09.2025г.

Събраните отпадъци поставяйте в чували в контейнерите за смет, или в непосредствена близост до тях. За извозване им през деня ще е на разположение сметосъбиращ камион, които периодично ще се движи и ще ги събира, уточняват от Общината."Нека направим заедно нашият град по-чист, по-привлекателен и по-добър за живеене", завършва призивът от ръководството.