Столицата ни сред европейските лидери по градска дипломация

Кметът Терзиев председателства най-голямата организация на балканските градове B40

София вече е сред европейските лидери по градска дипломация. Българската столица от една година е един от 12-те члена на изпълнителния съвет на най-голямата и влиятелна организация на градове в Европа - Eurocities, а кметът Васил Терзиев пое ролята на "комисар" по разширяването на ЕС. Той отговаря за подготовката на градските администрации в потенциалните страни членки.

Тази престижна позиция предоставя на българската столица възможност

да има ключова роля в оформянето на бъдещето на градското развитие в Европа

Мрежата Eurocities свързва над 140 от най-големите европейски градове, в които живеят около 130 милиона души. С участието си в нея София получава достъп до експертен опит и възможности за сътрудничество с другите администрации за по-добри градски политики.

Когато един град инвестира в дипломация, той инвестира в по-добро качество на живот за гражданите си - в работни места, чиста среда, сигурност и възможности за развитие. Повече дипломация

означава повече обмен, инвестиции, съвместни проекти с други общини и туризъм

София вече е добре представена на всички важни международни форуми и в по-значимите организации, които имат отношение към градското развитие. Всяка една от тези организации ни дава възможност да ползваме опита на големите европейски градове в решаването на различни проблеми, да проучим какви ресурси могат да бъдат насочени към нашия град, както и да работим по общи проекти за транспорта, климата, водите. Освен това е изключително важно какъв е имиджът на един град пред институции като Европейската комисия, Европейския парламент и др., подчертава кметът Васил Терзиев.

В момента той е президент на B40 - Балканската организация на градовете, и тази година София бе домакин на годишната среща на инициативата. През февруари представители на близо 50 града обсъждаха в столицата ни бъдещето на Балканите.

Освен това София вече е

част и от структурата Pact of Free Cities,

обединяваща кметовете на столиците от Вишеградската четворка. A Терзиев участва и в лидерската програма Bloomberg Harvard - една от най-добрите програми за кметове и техните екипи. Тя събира кметове от цял свят на конкурентен принцип.

"Стремим се София да бъде домакин на все по-големи форуми, културни фестивали, спортни събития. Това е част от градската дипломация и от образа, който искаме да изградим на София - че тя е едно прекрасно място за бизнес, за живот и за туризъм", казва още столичният кмет.

За поредна година туристите, които идват в нашия град, се увеличават - за първото полугодие на годината имаме 11% ръст. Затова ще продължаваме да

разказваме историята

на София като дестинация, защото това има отношение към целия икономически живот на града

То не се измерва само с туристите, които идват за един уикенд. Ако си си свършил добре работата, всеки от тях става посланик на столицата ни пред света, убеден е Васил Терзиев.

8% ръст на нощувките, туристите масово избират 4-звездни хотели

София привлича все повече туристи от цял свят с богатото си културно-историческо наследство, природа, транспортна свързаност и съвременен градски живот. Това показват данните на общинското предприятие "Туризъм".

През първото полугодие на 2025 г. градът е посетен от над 647 хил. туристи. 61% от посетителите са чужденци, а 39% - българи.

Реализираните нощувки имат 8% ръст, достигайки 1,45 млн., като основно са в хотели с четири звезди (35%). 21% са избрали с три и пет звезди. Приходите от нощувки са близо 174 млн. лв., което е почти 9% спрямо първата половина на 2024 г.

Най-голям ръст се отчита при Израел - 81%, и Китай - 24%, които са сред големите пазари. И при туристите от Гърция има сериозен ръст от 22%, който се дължи както на засиления интерес, така и на облекчените пътувания вследствие на присъединяването на България към Шенген. От Турция туристите, посетили българската столица, са с 21% повече, а от Полша - с 20%.

Сред интересните дестинации, от които са пристигали гости на София, са Бутан, Фолклендски острови, Нова Каледония, Лесото, Кокосови острови, Тонга.

Впечатляващ ръст от 174% се отчита и при приходите от туристическия данък - от 1,147 млн. лв. през 2024 г. до 3,143 млн. лв. през 2025-а, след като миналата година ставките бяха повишени.