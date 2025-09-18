"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С тържествена церемония, събрала представители на висшите държавни институции, академичната общност и професионалните среди, Лесотехническият университет – София откри новата академична 2025/2026 година.

Празникът започна под звуците на студентския химн Gaudeamus igitur, а зам.-ректорът доц. д-р Калин Христов поведе церемонията. В своето академично слово ректорът доц. д-р Христо Михайлов подчерта значимостта на знанието и отговорността на преподаватели и студенти: „Нашите специалности са един конгломерат, който създава среда за живот. Те формират и управляват ландшафта, създават и поддържат средата на живот за всеки един от нас, осигуряват продоволствената сигурност, общественото здраве, устойчивостта на екосистемите. Бъдете горди и уверени с вашия избор.“

Символичното начало на студентския път беше белязано с връчването на ключа на Университета и първата студентска книжка на Невена Брейчева – първокурсничка във „Ветеринарна медицина“ и лауреат на Националната олимпиада по биология и здравно образование.

Важни гости уважиха събитието

Събитието беше почетено от представители на законодателната и изпълнителната власт, академичните институции и професионалните организации. Сред тях бяха:

проф. д-р Андрей Чорбанов – председател на Комисията по образованието и науката в НС;

Цвета Караянчева – председател на Комисията по земеделието, храните и горите;

министърът на околната среда и водите Манол Генов;

зам.-министрите на земеделието и храните инж. Стоян Тошев и на туризма Ирена Георгиева;

Добри Митрев – председател на УС на Българската стопанска камара;

представители на Селскостопанската академия, Българския ветеринарен съюз и духовенството;

бивши ректори на ЛТУ и членове на настоятелството на университета.

Поздравителен адрес беше изпратен и от президента Румен Радев, който изрази увереност, че академичната общност на ЛТУ ще продължи да утвърждава авторитета на висшето образование в сферата на лесовъдството и природните науки.

Ново поколение студенти

През тази година 669 първокурсници станаха част от академичното семейство на Лесотехническия университет. Те ще се обучават в пет факултета, подготвящи специалисти в области, които пряко влияят върху бъдещето – устойчиво управление на природните ресурси, продоволствена сигурност, здраве и екосистемна устойчивост.