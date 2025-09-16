ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ ще емитира колекционерски евромонети от 2026 г...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21309417 www.24chasa.bg

До 5 г. затвор за притежаване на райски газ, прие ресорната парламентарна комисия

1256
Райски газ Снимка: ГДБОП

Притежаването на райски газ – освен за хранителната промишленост, земеделски или медицински цели – да се наказва с до пет години затвор и глоба. Това е част от законодателните промени, които временната Комисия за контрол върху разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България, заедно с доклад за превенция, профилактика и лечение на употребата им, прие единодушно.

Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до пет хиляди лева, пише БТА. 

Предложенията, които са за промени в Наказателния кодекс, ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание още утре, каза пред журналисти Лъчезар Иванов, председател на комисията.

Райски газ Снимка: ГДБОП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)