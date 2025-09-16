До 5 г. затвор за притежаване на райски газ, прие ресорната парламентарна комисия

Притежаването на райски газ – освен за хранителната промишленост, земеделски или медицински цели – да се наказва с до пет години затвор и глоба. Това е част от законодателните промени, които временната Комисия за контрол върху разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България, заедно с доклад за превенция, профилактика и лечение на употребата им, прие единодушно.

Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до пет хиляди лева, пише БТА.

Предложенията, които са за промени в Наказателния кодекс, ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание още утре, каза пред журналисти Лъчезар Иванов, председател на комисията.