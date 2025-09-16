ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спря електрозахранването на трамваи в София (Снимки)

СНИМКА: Георги Палейков

Трамваите в София не се движат ул. „Бачо Киро" и бул. „Княз Александър Дондуков". 

Причината е прекъсване в електрозахранването. Засега мотрисите изчакват на място отстраняване на повредата. 

Очаквайте подробности.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

