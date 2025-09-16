Спря електрозахранването на трамваи в София (Снимки)

Трамваите в София не се движат ул. „Бачо Киро" и бул. „Княз Александър Дондуков".
Причината е прекъсване в електрозахранването. Засега мотрисите изчакват на място отстраняване на повредата.
Очаквайте подробности.
