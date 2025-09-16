Шофьор на 83 г. се размина с глоба за пометен велосипедист в Първомайско

Съдът не му взима книжката, ще продължи да кара
83-годишен водач договори да бъде наказан само с глоба от 500 лв. за катастрофа, при която блъснал велосипедист край първомайското село Дълбок извор. Инцидентът станал на 16 октомври м. г., шофьорът ударил с опела си 67-годишен мъж на колело. Пострадалият бил с тежки травми по шията и гръдния кош и счупен ляв крак.
Виновният водач не е осъждан до момента и е освободен от наказателна отговорност. Разбрал се е с прокуратурата да плати глобата, но да не бъде наказван и с отнемане на книжата.
Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Първомай.