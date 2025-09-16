Охранител рани с брадва столичен тиктокър заради видео в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

33-годишен мъж от София е бил ранен с брадвичка при свада с охранител на паркинг край Цурка в Морската градина на Бургас.

По данни на полицията инцидентът е станал около 17:30 часа. Раненият Борис Т. е с повърхностни рани, без опасност за живота.

Според запознати, скандалът ескалирал до физическа саморазправа, бил провокиран от желанието на софиянеца да направи видео за "ТикТок"-а си. 52-годишният охранител не искал да бъде сниман, направил няколко пъти забележка, но столичанинът продължил.

Броени минути след инцидента, който станал пред десетки минувачи, на място пристигнали полиция и линейка.