Бащата на починалото след удар пред дискотека момче от Асеновград: Загубен е млад живот, а присъдата е условна

Как нападателят ще проумее истинската цена на това, което е направил, ако не влезе в затвора, попита през сълзи в съда Сотир Кукувейков

Бащата на починалия след удар пред дискотека в Пловдив младеж от Асеновград Георги Кукувейков настоя условната присъда на нападателя Пламен Кралев да бъде преразгледана и той да влезе в затвора. "Иначе как той ще проумее истинската цена на това, което е направил? Загубен е един млад човешки живот", каза през сълзи пред Апелативния съд в Пловдив Сотир Кукувейков.

От смъртта на сина му минаха близо 6 години. На 1 ноември 2019-а Пламен Кралев и Георги Кукувейков били в различни компании в дискотека в Пловдив. Кукувейков започнал да обижда Кралев, двамата се скарали и вече пред заведението се стигнало до сблъсък. Кралев ударил Кукувейков, който паднал на земята и ударил лошо главата си. Бил откаран в болница, където 13 дни по-късно починал от получената черепно-мозъчна травма.

Пред Окръжния съд Пламен Кралев призна вината си и получи 2 години условно с изпитателен срок от 5 години. Магистратите приеха, че той умишлено е нанесъл на Кукувейков средна телесна повреда и по непредпазливост е причинил смъртта му. Прокуратурата не внесе протест, но родителите на починалия младеж настояват за ефективно наказание. "Съжалявам за случилото се, не съм и допускал, че може да се стигне до това", каза пред съда Кралев.

Съставът ще излезе с решение в законовия срок.