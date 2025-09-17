Гледат делото за смъртта на 15-годишния Филип, който беше убит на пешеходна пътека в София

18-о дело за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който беше пометен на 2 септември 2023 година на пешеходна пътека в центъра на София.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Две години след смъртта на Филип все още няма присъда. След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 г. беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство, съобщава Нова телевизия. Тази сутрин пред съдебната палата близките на Филип и сдружението "Ангели на пътя" ще поискат отново справедливост за смъртта на Филип.