Никола Цолов: В природата оставам сам, а на пътя бягам от агресивните шофьори

"Беше труден и дълъг път. Това е стъпка към най-голямата цел - формула 1", каза в сутрешния блок на Би Ти Ви автомобилният състезател Никола Цолов, който вече ще се състезава във Формула 2. Дебютът му ще е в Азербайджан.
"Новата кола ще е 620 коня. Спирачките са по-добри. Имам и нов инженер. Старая се да се усъвършенствам, да подобря комуникацията с него", казва Цолов.
Напоследък той е все по-често сред природата. Споделя, че там остава сам, защото все по-често го разпознават по улиците и личното му пространство е ограничено. Става все по-сложно да имам лично пространство, хората ме разпознават по улиците.
Напоследък той смени прическата си, има и татуировка на лястовици, които символизират подготовката и късмета.
"Когато крещят името ми по състезания се чувствам като Джъстин Бийбър", казва автомобилният състезател.
Въпреки че е състезател от малък, от година той има и шофьорска книжка.
"Избягвам агресивните шофьори. Най-важното е да се спазват правилата на пътя. Който иска адреналин да ходи на специални писти", казва Цолов.