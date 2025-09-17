Директорката на училището, в което дете стреля от прозореца: Майката дойде да си иска пистолета и обиждаше всички

Деветокласникът задържан за 24 часа

Майката на детето, което стреля от прозореца на училище в Хасково, се е държала безочливо и е обиждала персонала. Това твърди директорката на учебното заведение Силвия Тенчева пред Нова тв.

Във вторник деветокласник извади пистолет в класна стая на спортното училище в града и стрелял през прозореца. Оръжието е газово, като за щастие при инцидента няма пострадали.

„По време на междучасието ученичка дойде и ми каза за случилото се. Моментално реагирах и заведох момчето при нашата охрана. През цялото време отричаше да има пистолет, но го намерихме в раницата му. До този момент не ни е създавал проблеми, кротък е", обясни Тенчева.

„Майката дойде по-късно да си иска пистолета. Държа се брутално и обиждаше всички. Семейството е от малцинствените групи и е многодетно", допълни тя.

Оттук нататък в учебното заведение ще се ползва металдетектор на входа.

„След като е подаден сигнал в полицията, на място са дошли служители, които не откриват момчето. Намерен е в квартала и е отведен в районното заедно с родителите му. Признал е, че е носил пистолет и е стрелял през прозореца. Задържан е за 24 часа. Оръжието е газово, регистрирано е от лице на 54 години. Синът на собственика му го е дал без негово знание", обясни Мирослав Христов, директор на областната дирекция на МВР.

За подобно престъпление законът предвижда пробация и до 2 години закон, но тъй като задържаният е непълнолетен, мярката бъде редуцирана.