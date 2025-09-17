ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аржентинският президент Хавиер Милей отдаде почит ...

Ученици, заловили крадец, ще бъдат наградени от шефа на полицията в Сливен

Ваньо Стоилов

Старши комисар Димитър Величков, директор на ОДМВР в Сливен Снимка: МВР

Две момчета от град Сливен, ученици в СУ „Константин Константинов" и ОУ „Христо Ботев", ще получат грамоти за „Доблестна постъпка" от директора на Областната дирекция на МВР в Сливен старши комисар Димитър Величков, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Благодарствени писма до ръководствата на учебните заведения са изпратени от началника на РУ-Сливен главен инспектор Борис Борисов.

На 13 септември децата са проявили смелост, бърза и навременна реакция, с което са помогнали на полицейските служители при залавяне на извършител на кражба от търговски обект в центъра на град Сливен. Те са ученици в 7 и 6 клас. 

