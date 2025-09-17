Кметове инспектират ремонта на Хуманитарната гимназия в Пловдив

В хода на обновителните дейностите изникнаха проблеми

Районният кмет на „Централен" Георги Стаменов и зам.-кметът по образование Владимир Темелков ще инспектират напредъка по вътрешната реставрация на сградата на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий". На нея ще присъства и представител на фирмата изпълнител.

Ремонтът започна на 5 юни и се очакваше да приключи през ноември тази година, но в хода на обновителните дейностите изникна необходимостта от подмяна на носещите греди. По тази причина от учебното заведение очакват той да приключи около Коледа.

Няколко дни по-рано зам.-кметът Владимир Темелков и районният кмет Георги Стаменов" заявиха, че няма забавяне на строителните дейности и обещаха да посетят гимназията, заедно с родителите и ръководството на двете учебни заведения, които помещават сградата.