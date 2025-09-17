Васил Терзиев: Управлявам София с ПП, ДБ и разумът, който понякога надделява в останалите общински съветници

"Над 50 събития ще има за празника на София. На тържествено заседание на Общинския съвет ще бъдат наградени именити наши съграждани, концертът пред Александър Невски ще е черешката на тортата. Да обичаме и пазим София", каза в сутрешния блок на Би Ти Ви кметът на София Васил Терзиев.

"Една от целите ни беше градът да се поддържа по-добре - зелената система, миенето на улиците, ремонта на тротоари и подлези. Ще представим отчет за втората година от управлението ни. Доволен съм от екипа. Управлявам София с ПП, ДБ и разумът, който понякога надделява и сред останалите общински съветници. Не съм имал комфорта да имам мнозинство в Общинския съвет", споделя Терзиев. Според него смяната на обслужващата банка на общината ще се случи до месец.

"Утре ще бъда пред Съдебната палата, където ще се гледат мерките на Благомир Коцев и Никола Барбутов. Протестирам срещу несправедливия процес и използването на институциите за натиск", казва още Терзиев.

Над 20 хиляди души са участвали в онлайн анкетата за разширяване на платената зона за паркиране, посочи кметът. Според него законопроектът на ИТН за застрояването на София е безобразен и лобистки.