Румен Радев: Заради войната в Украйна, отбранителните ни заводи започнаха да правят дронове и антидрон системи

Българската отбранителна индустрия има дългогодишни, богати традиции и сигурно присъствие на международните пазари с производството на качествени боеприпаси и леко въоръжение. В момента нашите военни заводи разширяват своето портфолио с нови технологии, като дронове, антидрон системи, оптика, техника за радиоелектронна война, иновативно производство.

Това каза президентът Румен Радев по време на първия по рода си събитие за представяне на отбранителни технологии между България и Чехия, което се проведе в Централния военен клуб в София.

"Войната в Украйна ни дава нови уроци и показва, че страните от Европейския съюз трябва да реорганизираме военната си продукция, за да бъдем успешни и да преодолеем дефицита от критични способности. Нужно е да се възползваме от новите инструменти, които ЕС и ЕК създадоха за целта, като финансовия SAFE. Освен за съвместно придобиване той е и за развой, и за производство", каза още Радев.

В края на миналата седмица ЕК представи официално размерът на финансирането, което ще бъде отделено за модернизация на въоръжените сили на 19 държави в евросъюза. 150 млрд. евро ще бъдат разпределени между тях, като се очаква България да получи около 3,2 млрд. от тях, обясни по време на форума полк. Владислав Шекеров.

"Военният конфликт доказва необходимостта от нови технологии. В началото най-търсени бяха боеприпасите и бронетанкова техника. В момента вниманието е насочено към съвременните технологии: дронове, антидрон системи, системи за наблюдение и разузнаване, за кибероперации, за Космос и за оперативна логистика", заяви президентът.

Според Радев съвместното сътрудничество на България и Чехия в областта на отбраната има "голям потенциал" заради конструктивните отношения и приятелство между двете държави.

"Геополитическият контекст е от особена важност. Особено в тази среда на сигурност, която ни тласка необратимо да работим заедно. Архитектурата за сигурност се разпада пред очите ни, войната в Украйна, която е толкова близо до нас, се ожесточава. Затова е нужно да развиваме нови технологии", заяви той.

"Нашите отношения в областта на икономиката са динамични, Чехия е водещ икономически партньори, стокообменът помежду ни непрекъснато расте", коментира президентът.

И допълни, че съвместно Чехия и България могат още повече да подобрят развиващите се добри традиции в отбранителните си индустрии, ако обединят усилията си.

"България предоставя големи инвестиционни предимства, най-вече като стратегическо положение, квалифицирана сила, ниски оперативни разходи, подкрепа от държавата за развитие, най-ниският кооперативен данък в Европа- едва 10%, а това са само част от възможностите, които предлага", каза още държавният глава.