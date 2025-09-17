Златното съкровище се завърна в Панагюрище

Световноизвестното златно съкровище отново се завърна в Панагюрище. Безценната тракийска находка вече е експонирана в специално създадената за целта зала трезор в Историческия музей-Панагюрище, а всички разходи за тазгодишното му гостуване се поемат от „Асарел-Медет" АД.

Панагюрското златно съкровище ще блести в местния музей до 23 октомври 2025 г., като посетителите ще се докосват до уникалното културно-историческо наследство на траките в една от най-модерните музейни зали в България.

„Благодарение на залата трезор, Панагюрище всяка година е притегателен център за хиляди туристи от България и света. Срещата със Съкровището при нас е неповторима, защото само тук то е експонирано по този уникален начин. Градът ни е сред малкото места в страната, където културното наследство се съчетава с модерна музейна инфраструктура, способна да привлича устойчив поток от посетители и да променя облика на общината", каза директорът на Историческия музей доц. д-р Атанас Шопов.

През 75-те години от своето откриване националната културна ценност, която е един от символите на Панагюрище и България, обиколи цял свят, но така и не беше експонирана в Панагюрище до 2012 г., когато беше открита залата трезор в двора на Историческия музей. Тя беше изградена с дарителски средства от „Асарел-Медет"АД и проф. д-р Лъчезар Цоцорков като меценат на културата, за да се сбъдне една мечта на поколения панагюрци и да се създадат възможности за развитие на туристическия потенциал на региона. Като част от този проект бяха изработени две златни копия на съкровището. Едното е целогодишно изложено в залата трезор в Панагюрище, а второто впечатлява туристите, които посещават Националния исторически музей в столицата, когато оригиналът пътува по света или у нас. За изминалите 13 години от откриването на залата трезор в Панагюрище над 1 милион туристи са посетили Историческия музей, като сред тях са президенти, министри, дипломати, прочути спортисти, хиляди ученици и туристи от близо и далеч.