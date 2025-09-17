Кметът на с. Огняново се оплака, че е пребит от хотелиер на улицата

Кметът на гърменското село Огняново Иван Ижбехов съобщи в профила си в социалните мрежи, че е бил бит от местен бизнесмен.

Селото е курортно с много хотелски комплекси и минерална вода. Според кмета, той е подал сигнал до Басейнова дирекция, за да се извърши проверка за незаконни сонди за минерална вода в хотелски комплекси в района, включително и в комплекс, собственост на въпросния бизнесмен.

След края на проверката и след като инспекторите си тръгнали, при кмета пристигнал хотелиерът. Разговорът започнал нормално, в спокоен тон. Кметът обяснил, че иска да бъдат установени всички незаконни сондажи за минерална вода и да бъде спряна практиката някои хора да трупат печалби, в ущърб на местното население.

"В един момент, съвсем неочаквано и в гръб, бях физически нападнат от лицето Валентин Ч., собственик на комплекса. Вследствие на ударите, които ми бяха нанесени внезапно в тила, бях повален на земята и в напълно беззащитно състояние получих още удари с ръце и крака. Преди да си тръгне, оставяйки ме с окървавено лице, нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да търся за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен. Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство", съобщи Ижбехов и допълва, че ще подаде официална жалба в прокуратурата.

Той уверява, че днес ще е на работното си място и ще разговаря с всеки от жителите, който иска да го види. Призовава "всички да останат спокойни и да не търсят саморазправа". Предупреждава, че ако в бъдеще нещо лошо се случи с него, близките му или тяхно, ще държи "лично отговорен човека, който отправи тези заплахи, както ще държа отговорен и всеки друг, който реши да се възползва от ситуацията и по този начин си намери повод да ни навреди!"