Йордан Цонев към ПП-ДБ: Пеевски ви свали маските - искахте чрез съдебната власт да овладеете държавата

Депутатът от ДПС-НН атакува формацията на Асен Василев, че са "лицемерни моралисти и учехте всички на неща, които не притежавате", както и че са изплагиатствали мотивите за вота на недоверие

Делян Пеевски започна системно да сваля лицемерните ви маски и да показва истинските ви лица - искате да завладеете държавата, искате с 8-10% подкрепа максимум и ала бала да управлявате държавата, да назначите свой човек за прокурор и свои хора в службите, които да вършат вашите лични интереси и на олигарсите.

Тази критика към ПП-ДБ отправи Йордан Цонев от ДПС - Ново начало, докато коментираше мотивите им по петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.

"Ако целта на този вот е да вдигнете някаква протестна вълна - протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото. Ако протестът е социален и има подкрепа отдолу, би могъл. Но вашият протест е в миналото", заяви още той.

Преди това стана ясно, че на председателски съвет вносителите на вота са се разбрали да разделят минутите за представяне на мотивите по вота между ПП- ДБ и МЕЧ. Първи започна лидерът на МЕЧ Радостин Василев. "Вътрешният министър Даниел Митов не разбира материята на вътрешната сигурност и не желае да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на престъпни мерки както в МВР така и действия за противодействие в обществото. Има ежедневни подкупи, злоупотреба с власт, конфликт на интереси и пране на пари", заяви Василев. Според него непрестанно имало информация за прикриване на контрабандни канали, възпрепятстват се разследвания и др., а Митов приемал всичко дори с насмешка.

"Липсата на мерки и действия по определени сигнали и абсолютната индеферентност на Митов може да се приемат като съучастие и прикриване на престъпността от страна на вътрешния министър. Откакто МВР се ръководи от Даниел Митов, наяве излизат десетки корупционни зависимости, несправяне с различни сектори", продължи депутатът. И добави, че МВР е саботирало европрокуратурата.

"Колкото по-бързо Росен Желязков се освободи от този министър и цялото правителство подаде оставка, толкова по-бързо държавността ще се върне", завърши той.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пое щафетата и обясни, че институциите действат в "частен интерес по разпореждане на една малка група хора", Според него Пеевски системно установявал влияние в службите за сигурност и съдебната власт, "въпреки нищожната си политическа легитимност".

Той заяви, че от коалиционното споразумение за формиране на това управление съзнателно са премахнати всички мерки за противодействие на нелегитимно влияние. Отказът от санитарния кордон отвори път към завладяването на институциите, каза Божанов.

"Завладяната държава отдалечава България от европейския й път и води до много негативни последници - за бизнес средата и др. Нито една политика не може да постигне своя позитивен ефект, когато институциите, които я изпълняват и институциите, които трябва да отстраняват злоупотребите, са част от завладяната държава. Според него Делян Пеевски си играе с държавата като с чуплива играчка и завладява институциите с компроматчета.

"Вот на недоверие не значи, че опозицията ще формира следващо управление. Да, ще е коалиционно, ще е сложно, ще са нужни компромиси. Но това не е проблем за избирателите. Компромис със завладяната държава не може да има", завърши речта си Божанов.

Първи с реакция срещу мотивите се изказа Йордан Цонев от ДПС - Ново начало, който атакува ПП-ДБ и ги обвини, че лицемерието е иманентна част на тяхната общност, "общност, започнала да се формира в началото на 90-те години от синовете на бивши комунистически величия, прегърнати по-късно от Сорос".

"Още не бе изсъхнало мастилото от дисертацията за дитирамби за комунистическия режим, когато станаха натовци и русофоби. Цялата тази кохорта, която през няколко години се ребрандира и сега намира достойни заместници в това лицемерие във ваше лице - ПП и ДБ. Няма как да наречем този вот освен грандиозен парад на това лицемерие", заяви депутатът.

Цонев се обърна към Божанов, че е прочел мотивите и е видял видеото с призив, който иска да ги пусне в Chat GPT за резюме. "Той ми каза, че текстът не е оригинален, а плагиатстван", заяви депутатът. И им каза, че за взели мотиви от други времена, отнасящи се за други случаи.

Цонев се ядоса и кой говори за върховенство на закона. "Тези, които стъпквахте конституцията, които газехте закона и правехте чудовищни неща.

Върховенство на закона ли е арестът на лидера на опзицията,

докато си пиехте кафето и правехте други неща в МС, и заря си поръчахте? Такова лицемерие и такава наглост няма!", емоционален бе той.

Депутатът защити и лидера на партията си.

"Десетки и стотици пъти ви казахме, че санкцията на г-н Пеевски по Магнитски е лъжа и измислена от семейство Прокопиеви благодарение на техните семейни връзки. Никъде няма данни за такова поведение на Пеевски, каквото е описано в мотивите по санкциите на Магнитски", каза Цонев.

"Като всеки роман, с художествени мотиви, макар и плагиатствана, има кулминация, и тази е в защита на защитата на контрабандата. Вие ли го казвате - погледнете се, най-шумният скандал в историята е с ваша контрабанда", каза той и нарече Бойко Рашков "усмихващият се насреща достолепен министър".

"Всяко нещо си има граници,

лицемерието също не трябва да е безгранично, защото се превръща в наглост

и се обръща срещу тези, които злоупотребяват с него", каза депутатът от ДПС-НН.

Божидар Божанов настоя, че не е имало плагиатство, а цитиране.

"Не сте цитирали международни доклади, а сте преписвали документи от миналото. Може да ви кажем кои са, той премиерът вече ви каза", репликира Цонев.

"През цялото си изказване атакувах и изобличавах вас. Вот на недоверие може да иска всеки по тези теми, но не и вие. През цялото съществуване на демократичната десница, не помня всички брандове, с които се представяте след като разбихте СДС, бяхте лицемерни моралисти и учехте всички на неща, които не притежавате. Вие самите нямате нищо демократично. Говоря за цялата ви общност, защото добре я познавам", завърши той речта си.

Преди началото на дебатите по вота, от ПП- ДБ раздаваха хартиени брошури с QR код, които при сканиране отваряха файл с мотивите за сваляне на правителството.

А докато Костадин Костадинов четеше декларация за Северна Македония, част от депутатите демонстративно напуснаха залата, други пък си ровеха в телефоните. От "Възраждане" ще искат обяснение от премиера Росен Желязков дали страната ни е променила политиката си спрямо Скопие - заради изказванията му, че в РСМ има "българско малцинство". Костадинов обвини Наталия Киселова, че спира депутати да ходят в съседната ни страна.