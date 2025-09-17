ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукли с размерите на дете карат шофьорите да намаляват там, където убиха Филип

Кукла с размерите на дете кара шофьорите да намаляват там, където убиха Филип Снимка: Николай Литов

Триизмерни кукли на деца за заостряне вниманието на водачите са поставени на пешеходната пътека на столичната ул. "Гурко", където 15-годишния Филип Арсов бе прегазен.

 Инцидентът стана на 2 септември 2023 г. Подсъдим за случая е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Две години след смъртта на Филип, все още няма присъда. Днес ще е 18-о заседание по делото.

След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 година беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство.

В сряда сутрин пред съдебната палата близките на Филип и сдружението "Ангели на пътя" ще поискат отново справедливост за смъртта на Филип.

Кукла с размерите на дете кара шофьорите да намаляват там, където убиха Филип Снимка: Николай Литов
