Пиян шофьор се заби в детска площадка в Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украински гражданин навлезе в детска площадка в Несебър с автомобила си. Това съобщиха от полицията.

На 17 септември около 01:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че автомобил с украинска регистрация навлязъл в детска площадка в Несебър.

Установено е, че автомобилът е управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила, който го шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 2.82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.