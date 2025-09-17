ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Годишно в Белгия се "изпират" по 16 млрд. евро, со...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21311763 www.24chasa.bg

Пиян шофьор се заби в детска площадка в Несебър

1616
Детска площадка. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

Украински гражданин навлезе в детска площадка в Несебър с автомобила си. Това съобщиха от полицията.

На 17 септември около 01:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че автомобил с украинска регистрация навлязъл в детска площадка в Несебър.

Установено е, че автомобилът е управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила, който го шофирал след употреба на алкохол с концентрация - 2.82 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство.

Детска площадка. Снимката е илюстративна СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание