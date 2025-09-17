Майката на загинал моторист: Водят свидетел като престъпник, а човекът, който отне живота му, не е бил задържан (Снимки)

Няма да позволя да се гаврят с паметта на сина ми, категорична е Лиляна Бакалска

Свидетел, който е посочил, че не може да се яви в съда по лични причини, втория път е призован от въоръжени пред очите на съседите му. Сега ще бъде доведен принудително като престъпник, а в същото време човекът, който отне живота на сина ми, не е бил задържан и продължава да си кара колата, сякаш нищо не е станало.

Това заяви майката на блъснатия смъртоносно в Пловдив 20-годишен моторист Недялко Лиляна Бакалска. Тя, близки и приятели, отново се събраха пред Съдебната палата преди делото, за да изкажат недоволството си от дълго продължилия процес.

Катастрофата стана на стана на 5 май 2022 г. Бакалски се движил по бул. "Шести септември" към Гребната база, когато се блъснал в лек автомобил, управляван от Иван Иванов по "Копривщица" - без предимство. Според очевидци не спрял на знака стоп. Той пък твърди, че мотористът се движил с твърде висока скорост - над 100 км/ч. Водачът веднъж получи условна присъда, но тя беше отменена от Апелативния съд и делото тръгна отначало.

"Парадоксите в съдебната система ми се струват прекалено много.

3 г. и 4 м. сме отново на първа инстанция и слушаме едни и съши неща, аз и семейството ми минаваме отново през този ад. Не е нормално едно ясно дело да продължава толкова дълго, срамота. Каква е тая държава, каква е тая съдебна система", каза майката на Недялко.

Очакват се днес да бъдат разпитани няколко свидетели, както и вещите лица. Лиляна Бакалска се опасява, че делото може да бъде върнато отново и още дълги години да не приключи.

Майката на Недялко е потресена и от показанията на Иванов. "Този човек сам изчислява скоростта вместо вещите лица и откровено лъже, че е идвал в болницата, а аз не съм го виждала до първото дело. Лъжите да много, той дори се обърква в тях", каза тя. И попита къде са смекчаващите вината обстоятелства. Лиляна Бакалска и близките ѝ са категорични, че в случая няма съпричиняване от страна на 20-годишния моторист и условна присъда би била твърде ниска. "Не може да се гаврят с паметта на сина ми", заяви тя. И се зарече, че протестите няма да спрат.