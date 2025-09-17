Търговският обмен между България и Чехия достигна 1,2 млрд. лв. през миналата година, каза посланик Мирослав Томан

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Годишно в Белгия се "изпират" по 16 млрд. евро, со...

Търговският обмен между България и Чехия достигна 1,2 млрд. лв. през миналата година, каза посланикът на Чехия в България Мирослав Томан на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е посолството на Чехия в България.

Чешката република и България са важни икономически партньори, каза посланикът. Търговията между двете ни страни достигна 1,2 млрд. евро през миналата година, а взаимният оборот се покачи до 2,6 млрд. евро. През първата половина на 2025 г. чешкият износ нарасна с 4,7% в сравнение със същия период на миналата година, коментира посланикът. Вносът от България също отчете ръст с 16,4 %, достигайки 653 млн. евро, добави той.

Надяваме се, че днешната среща ще донесе допълнително подобрение и увеличаване на тези показатели в сферата на сигурността и отбранителната индустрия. Чешката република е сред първите 20 най-важни чуждестранни инвеститори в България, каза посланикът. Секторната структура на тези инвестиции е разнообразна и включва телекомуникации, медии, енергетика и машиностроене, производство на медицински изделия, софтуерно инженерство и т.н. Туризмът също има значителен принос за взаимното сътрудничество, като над 200 хиляди чешки туристи посещават България всяка година, каза още Мирослав Томан.

Начинът да гарантираме мира и сигурността в Европа е да поемем много по-голяма отговорност за нашата собствена сигурност и да развием отбранителни способности, които да противодействат на всяка потенциална заплаха, заяви президентът Румен Радев при откриването на форума.

Президентът Румен Радев, посланикът на Чехия Мирослав Томан и представители на българската и чешката отбранителна индустрия участваха във форума, организиран във Военния клуб в София СНИМКА: Георги Палейков

