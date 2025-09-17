Искат цялото правителството за дебата по вота, въпреки че правосъдният и вътрешният министър са в парламента

Половин час почивка си дадоха депутатите - в чакане на министри, за кръводаряване и чествания за празника на София

Бърза престрелка за присъствието на целия кабинет по време на дебата по вота на недоверие си спретна опозицията с правосъдния министър Георги Георгиев.

Два часа и половина след като обсъждането започна Йордан Иванов от ДБ стана в процедура се възмути, че Министерският съвет си е тръгнал. "Това е признание, че нищо не зависи от него и центърът на властта се намира другаде, но е неуважение към българския парламент. Никой не му е приятно да слуша критики, но те трябва да бъдат използвани най-малкото като коректив. Г-жо Киселова (Наталия Киселова води парламентарното заседание - б.р) да вземете почивка, докато тук се върне МС, за да продължи дебатът по същество, В противен случай това е неуважение", настоя депутатът.

"За протокола - министрите, към които е насочен вотът на недоверие са в залата. Нека видим какъв проект на решение сте внесли", контрира Киселова, визирайки присъстващите министри Даниел Митов и Георги Георгиев. "След 5 мин. ще дам почивка - предстои тържество.... Министрите са уведомени", добави парламентарна шефка.

А поискалият думата правосъден министър Георгиев подчерта, че с Митова са в залата, защото целта на дебата е да се обсъдят мотивите и конкретните аргументи. "Има заседание на МС, което започна по-късно. Ако държите да обсъждате правосъдието с министъра на околната среда или вътрешния ред с министъра на енергетиката... Това не допринася за българския парламентаризъм, нито спомага за дебата", каза министърът.

Малко по-късно Киселова даде половин час почивка. През нея се очаква депутатите да се включат в акция по кръводаряване и да отбележат празника на София.

По-рано, по време на дебата, Петър Петров от "Възраждане" заяви, че формацията му ще подкрепи вота.

"Имаме пълна липса на действия и борба срещу криминалната престъпност, срещу битовата, пълна липса на вътрешно преструктуриране в МВР", каза той. Но гневът му бе провокиран от "липсата на действия превенция и контрол по пътищата". Хората мрат по пътищата, а МВР си закупува нови автомобили, заяви той.

"От януари до юни 2113 служителите на АПИ са получили бонуси от 4 689 630 лв. Явно само аз и вие, г-н министър-председател не сме получили бонуси от АПИ, но вие сте най-отгоре на йерархичната пирамида и за вас не съм сигурен", иронизира депутатът. "Освен тези бонуси за м.г. тези 2113 служители са получили над 9,5 млн. бонуси. Това е съмнение, че част от тези бонуси са корупционна схема и част от парите в пликчета са връщани нагоре по веригата. Кои са тези длъжности, които са получили тези бонуси и продължават да ги получават?", попита депутатът

"МС осигурява обществения ред и сигурност в страната. Това е основна конституционна задача на изпълнителната власт", напомни Атанас Атанасов от ДСБ. Според него държавата днес "функционира в условия на узурпирана репресивна власт, която се използва срещу неудобните и опозицията". Той напомни, че повече от 2 г. имаме и.ф. главен прокурор, назначен от прокурорска колегия на ВСС, която е с изтекъл мандат повече от 2 г. Кой трябва да предприеме действия за попълване на квотите, попита депутатът. "Трудоустроихте на доскорошния председател на ДАНС във фамозната комисия по досиетата и там инсталирахте пак и.ф. председател", гневен бе той. И отново се възмути, че правителството е предложило Деньо Денев за титуляр, въпреки заявката на президента Румен Радев, че няма да подпише за назначението му.

Атанасов подчерта, че е имал възражения при приемането на закона за антикорупционната комисия, но го подкрепил, защото е предвиждат членовете да се избират от 2/3 от народните представите, т.е. да е гаранция, че това не е избор само на управляващите. "Тихомълком подменихте закона и върви нова процедура, само за хора, предложение от управляващите. Институциите, органите на репресивната власт в държавата са узурпирани от управляващите, за да изпълняват политически поръчки", продължи да повтаря депутатът.

Цончо Ганев от "Възраждане" пък видя "тихо политическо убийство на политическия хегемон ГЕРБ". "След редица спечелени избори е в обидното състояние Пеевски да им завладява партията и да държи над 10 депутати от парламентарната група, да се обажда да нарежда на министър-председателя къде какво да се случва. Това е убийството на политически хегемон. Същият този пол хегемон през тези години унищожи политическите си партньори. Унищожи АБВ, ВМРО, Атака, НФСБ... Всичките трофеи на колана на Борисов, той ги унищожи", смята депутатът. На колана на Пеевски и на ДПС пък седели политическите скалпове на СДС. А БСП многократно управлявала с ДПС, дори и в момента. Това правителство трябва да си ходи, защото е пряко зависим от г-н Пеевски.

Хасан Адемов от АПС се ядоса от изявленията, с които дори премиерът Желязков омаловажи вота на недоверие. "Една демократична и конституционна демократична процедура бе определена като загуба на време и с предизвестен край. Това издава неуважение и страх, има най-малко 3 успех", смята той. Според него вотът е обедини всички опозиционни партии, независимо от сериозните различия между тях.

"Бяха подадени близо 80 стр. мотиви, базирани както на конкретни факти, така и на неоспорими факти за несправяне на правителството да се справя с инструментариума на завладяната държава. Заяви се протестната енергия на много български граждани", заяви Адемов. Той отбеляза, че има липса на реформи и антикорупционни политики. Като естествено продължение на тази пасивност са създадени услови за създаване на задкулисен център за управление.

Алтернативата според депутата от АПС е в ръцете на негово величество избирателя.

"Съществената цел на вота е и да покаже фундаменталните проблеми в управлението и да принуди съуправляващите в коалицията на уж малцинството да се замислят за електоралната цена която ще заплатят с подкрепата за това правителство", каза Адемов. Продуктовото позициониране в управление има цена и тя винаги се заплаща много скъпо, предупреди той.

Усещането за самодостатъчност води до абсурдни изявления на управляващите от рода на "връщане на правото на пол да бие здраво", смята депутатът.

Държавата не функционира в публичен интерес, обобщи Адемов.

Венко Сабрутев от ПП обяви, че това не е само вот на недоверие "срещу свинщините в нашата държава" и това, че "топ контрабандисти се разхождат на свобода, а невинни лежат по арестите".

Кабинетът "Желязков" направи много за връщането на бедността в България, категоричен бе той. А виновни за това били Борисов, Пеевски, срамната партия БСП и ИТН. Замразиха доходите, това е пряк удар към всеки работещ българин, замразиха подкрепата към младите семейства, всички социални плащания, не пожалиха дори хората с увреждания", заизрежда той. И се спря на бюджетната политика, сравнявайки я с предходното правителство с управлението на ПП.

"Възраждане" пък се включиха с изявления и обвинения, свързани с корупция, проблеми с безводието и дори купуване на гласове.