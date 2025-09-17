Бойко Борисов: Радев опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират тук

"От пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам сигнала. Предполагам, вече е даден на службите, така че да го гледат. Иначе всички опити да не се случи тази инвестиция - включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане, да подплаши инвеститорите, предполагам това е целта".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод сигнала за нарушения във ВМЗ - Сопот на президента Румен Радев. В понеделник пресслужбата на държавния глава писа до медиите, че Радев се е срещнал на "Дондуков" 2 с бивши служители на предприятието и с ютюбъра Станислав Цанов. Обсъдили "журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода", затова президентската институция ще внесе сигнали в "компетентните органи". В съобщението не пише нито какви са тези нарушения, нито се позовава на конкретни разследвания, медии или автори, нито пише конкретно кои институции жали. Разследването вероятно е на самия Цанов, който дни по-рано качва в канала си интервю с анонимен бивш служител на завода, който говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие. Сега Борисов заподозря, че Радев иска да изгони немците от "Рейнметал", които ще строят завод за барут у нас.

"Те се качиха на руското влакче срещу еврото и колкото и брифинги да дадат, изводът е един и същ - ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре и да не мине вотът, ни чака ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8-9-12%. Отново спирачките ще бъдат махнати пред държавата. Какво да кажа за консервативните уж десни партии, които внасят вот", каза Борисов за ПП-ДБ. Междувременно в залата се водеха дебати по петия вот на недоверие, чиито вносители са именно ПП-ДБ.

Борисов потвърди, че правителството води преговори с Европейската комисия относно закриването на Комисията за противодействие на корупцията. Приемането на правила за избор на членовете ѝ беше едно от изискванията за второто плащане по плана за възстановяване, а за третото се иска от България и да избере нови членове на КПК. Преди няколко месеца обаче ДБ и "ДПС - Ново начало" подеха независимо едни от други инициатива за закриването на КПК. Това отвори въпроса можем ли да си получим парите по ПВУ.

"Моята позиция е, че тази комисия в този вид не трябва да остава, защото тя беше правена по време на сглобката, от Бойко Рашков и това беше целта да се овладеят всички служби, комисии и клишето - репресивните органи в държавата, от ПП-ДБ", отговори Борисов каква е позицията на ГЕРБ. Той не каза обаче как би било най-подходящо да се постъпи с КПК, само обясни, че било "дълга тема". Не бил запознат с предложенията на Пеевски, но припомни, че преди с конфликти на интереси и имуществените декларации се занимаваше Сметната палата, ДАНС - с корупцията.

"Това беше едно механично сливане, като се извадиха хора от всякъде и се направи тази комисия", поясни бившият премиер.

От думите на Борисов стана ясно, че коалицията няма да опитва да попълва Висшия съдебен съвет и инспектората към него. За тях са необходими 160 гласа, а правителството е на малцинството и гласовете им не стигат дори с тези на "Новото начало". Борисов бе попитан дали ще преговаря с опозиционни партии за попълването на двата органа, но той реторично попита: "С кои партии?".

"Проблем е за всички, но от години е така. С кого да водя преговори? Наслушал съм се на разговорите на ПП-ДБ за съдебна реформа, те се провеждаха всеки ден в моя кабинет. Всеки ден, цялата съдебна реформа, всичко се направи от ПП-ДБ и аз ги подкрепях. С "Възраждане" имаме идеологически различия и, за разлика от ПП-ДБ, не сме всеядни", коментира Борисов.