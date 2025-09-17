ВАС прекрати делото за дисциплинарното наказание на прокурор Димитър Франтишек

Върховният административен съд (ВАС) прекрати делото за наложеното дисциплинарно наказание на бившия шеф на закритата Специализирана прокуратура Димитър Франтишек Петров. Мотивът – жалбата му е подадена извън законовия срок, съобщава правният сайт "Лекс".

На 16 юли 2025 г. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) наказа Димитър Петров с намаляване на заплатата с 10% за шест месеца . Дисциплинарното производство срещу него беше образувано миналата година по предложение на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, който разпореди проверка на Петров след ареста на телевизионния продуцент Нико Тупарев.

Тупарев беше задържан в края на юни и обвинен за длъжностно присвояване на близо 1.44 млн. лева за случай от 2020 г. Наблюдаващият прокурор се оказа Димитър Петров. Съдът освободи Тупарев без мярка, срещу Петров започна проверка, а самият той беше командирован в районната прокуратура в Смолян .

Ревизията беше извършена от екип от прокурори от Върховната прокуратура и Апелативна прокуратура-София и обхвана периода от 30 юни 2021 г. до 28 юни 2024 г.

Проверени бяха всички неприключили досъдебни производства и преписки, с които Петров е бил ангажиран, както и спрените досъдебни производства, които е наблюдавал. Резултатите показаха, че е допуснато неоправдано забавяне на дела, липса на ритмичност и интензивност при извършване на процесуално-следствените действия и на контрол спрямо разследващите органи за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването (подробно за констатираните нарушения виж тук).

Димитър Петров оспори наложеното му наказание в съда.

На 8 август 2025 г. ВАС е оставил жалбата без разглеждане като е дал указания на прокурора в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе съответната държавна такса и да представи доказателства, че жалбата е подадена в срок. ВАС изрично предупреждава Петров, че ако не изпълни указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото – прекратено.

На 18 август Петров подава молба, с която представя платежно нареждане за внесена държавна такса, както и копие от пощенски плик с отбелязана дата на получаване на съобщението за полученото решение на ПК на ВСС – 23 юли 2025 г.

„Една от предпоставките за надлежно упражняване правото на жалба, от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно, е оспорването да е направено в законово регламентирания срок за подаване на жалбата. Съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им", посочва ВАС в ново разпореждане.

Съдът пояснява, че от данните по преписката става ясно, че решението на ПК на ВСС за налагане на наказанието е било получено лично от Димитър Петров на 21 юли чрез и.ф. градския прокурор. Освен това решението на ПК на ВСС е било връчено и чрез адвоката му също на 21 юли.

„Жалбата е подписана и подадена до Върховния административен съд чрез Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 6 август, т.е. извън 14-дневния преклузивен срок", посочва в разпореждането си и.ф. председателят на Шесто отделение на ВАС Тодор Тодоров .

Затова оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред тричленен състав на съда, което вече е сторено от Димитър Петров.