Арестуваха мъжа, дал пистолета на ученика от спортното училище в Хасково

Има втори задържан - мъж на 41 години, след изстрела с газов пистолет, произведен от деветокласник в Спортното училище „Стефан Караджа“ на 16 септември в Хасково. Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) старши комисар Мирослав Христов. Арестът на мъжа е заради това, че той е предоставил оръжието на непълнолетния.

Пистолетът е законно притежаван от 57-годишния баща на втория задържан по случая, уточни Мирослав Христов. Той поясни, че за притежание на газово оръжие режимът е уведомителен. От вчера в ареста, до 24 часа, все още е и арестуваният 16-годишен младеж, който е стрелял през прозорец на класната стая в голямото междучасие. За действията си той обяснил пред полицията, че са с цел да покаже на останалите от училището, че има пистолет, каза още директорът на Областната дирекция на МВР.

След като пистолетът му е взет от охраната на училището, младежът е освободен, каза директорът на спортното училище Силвия Тенчева. Тя е подала сигнал на телефон 112 в ранния следобед, след като майката на момчето е дошла в училището да иска оръжието, с мотив, че пистолетът е много скъп.

Административният ръководител на районната прокуратура в Хасково Румен Сираков каза, че досъдебното производство срещу 16-годишното момче е образувано за хулиганство. Предвиденото по закон наказание за деянието му е до две годи лишаване от свобода или пробация и обществено порицание, допълни заместник районният прокурор на Хасково Зорница Проданова.

Директорът на Спортното училище Силвия Тенчева обясни, че в училището нямат практика за обиск на учениците при влизане, но след случая се обмисля въвеждане на проверка с метал детектор.

Предстои да се определи наказанието за ученика. Спортното училище днес работи в редовен режим, допълни директорът.