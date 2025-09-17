Делян Пеевски преди вота на недоверие: Правителството ще изкара пълен мандат

"Безсмислено упражнение. Загуба на време. тези хора нямат посока. Аз им казах: мандатът ще е колкото им остава до края - 3 години и 3-4 месеца".

Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по време на дебатите по петия вот на недоверие. Той е внесен от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ и е за "завладяната държава", т.е. за правосъдната система и МВР.

"Да спрат да се упражняват, да гледат нещо да помогнат на хората. Да чухте някой реален проблем да се решава тук от тези хора, които внасят вотовете? Хората, които грабиха държавата пет години с техния баща, срам нямат да го правят точно те. Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесия, влачения на политически лидери - това свърши. Аз съм гарант за това", каза още Пеевски.