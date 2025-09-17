Ремонтът на Хуманитарната гимназия в Пловдив се "закучи" - ето я причината (Снимки)

Изработват нови греди в Австрия и тепърва ще ги доставят, което ще забави работата

При свалянето на дюшемето се видяло, че ядрата на дървенията са изгнили

Напълно изгнили гради от носещата конструкция на Хуманитарната гимназия в Пловдив са причина ремонтът да се "закучи". Заради тях се налага пълна подмяна с нови, които обаче се изработват по поръчка в Австрия. Това допълнително ще усложни работата, стана ясно при днешната инспекция, направена от градоначалника Костадин Димитров, заместника му Владимир Темелков и кмета на район "Централен" Георги Стаменов.

"Когато махахме един от подовете, открихме, че гредите са твърде изгнили. Сезирахме всички институции, защото сградата е паметник на културата. Реши се, че трябва да бъдат подменени", обясни Калин Митевски от фирмата изпълнител. По думите му първоначално дървената конструкция е изглеждала добре, но при свалянето на дюшемето се видяло, че ядрата са изгнили и нямат устойчивост.

Новите щели да бъдат направени от висококачествен слепен материал. Когато пристигнат, ще започне монтирането и изграждането на новите подове.

„Бяхме шокирани от този проблем", призна и Темелков.

Георги Стаменов обаче подчерта, че проблемът с подовете е бил отдавна известен сред учениците и администрацията на училището. "Всички възпитаници на тази гимназия знаят колко компрометирани са били подовете. Това е било, защото е нямало носеща конструкция", допълни кметът на "Централен".

Очаква се след доставката монтирането да започне в началото на следващата седмица. След това ще може да се определи и нов краен срок за приключване на ремонта.

Директорът на гимназията Емил Начев увери, че е в постоянна връзка с родителите и те проявяват разбиране.

Градоначалникът Димитров отправи апел към фирмата изпълнител да увеличи броя на хората, които работят на обекта.

Вътрешното обновление на сградата започна на 5 юни и се очакваше да приключи през ноември. Ремонтът наложи местенето на ученици в различни сгради, a откритите проблеми притесниха родителите и ръководството на двете училища, които използват сградата.