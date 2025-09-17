Васил Терзиев: София не е само улици, паркове и проблеми. Основата на града са хората

София не е само улици, паркове, транспорт и проблеми - всичко, за което сме свикнали да говорим и да търсим решения. Основата на един град са хората - как те мислят и какво правят, а основите на всяко добро общество са ценностите. Днешният празник е много специален, защото той е празник на 4 ценности - вяра, надежда, любов и мъдрост. Надявам се всеки един от нас да бъде носител на тези ценности в решенията, които взима всеки ден - да бъдем мъдри, да работим с любов за града, с вяра, че заедно можем повече и с надежда, че ще оставим по-добра София на нашите деца. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на тържествената сесия на Столичния общински съвет, на която по традиция бяха връчени най-високите отличия на общината.

"Днес празнуваме не просто един град, а духа на България. София е нашата обща история и нашето общо бъдеще. Тя е град на свобода и устойчивост. Тук векове наред сме преодолявали изпитания, войни, превратности на историята. И всеки път София е възкръсвала по-силна, по-красива, по-жива. Днес нашият дълг е да продължим това възраждане с ясна воля, с визия и с грижа за всеки гражданин, заяви председателят на СОС Цветомир Петров.

Девет нови почетни софиянци има вече столицата. Отличията си получиха: актьорът Стефан Мавродиев, най-добрият ни олимпиец по придорни науки и член на отбора на "Отличниците на България" - кампания на "24 часа", Виктор Лилов, олимпийската ни шампионка по плуване от игрите в Сеул през 1988 г. Таня Богомилова, арх. Станислав Константинов - автор на някои от емблематичните за града места и символи, сред които Моста на влюбените и статуята на Св. София, актьорът Руси Чанев и проф. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел. Най-добрият ни състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа в Мадона ди Кампильо - Алберт Попов и сценаристът Иван Ничев не успяха да присъстват на церемонията, за да получат отличията си.

Стефан Мавродиев не скри, че е развълнуван и трогнат от високата чест да бъде избран за почетен гражданин на София и благодари за "великата среда, в която София му е дала възможност да прекара голяма част от живота си".

Благодарност към класния ръководител Иван Симеонов, съученици, приятели и съотборници пък изрази най-младият почетен софиянец Виктор Лилов. Най-младият почетен софиянец Виктор Лилов Снимка: Юлиян Савчев

Силно послание към политиците пък отправи олимпийската ни шампионка Таня Богомилова.

"София има нужда от много мъдрост и проекти, които да ни събират, а не да ни разделят. Когато в спорта някой побеждава, другите отиват при него и го поздравяват. Извън спорта няма конкуренция, а всички сме приятели. Така трябва да бъде навсякъде - независимо кой е победител, другите трябва да му помагат, да вървите заедно ръка за ръка, защото другото е лошо и за града, и за страната ни. Бъдете обединени, за да покажем, че София е най-великата европейска столица", пожела Богомилова. Олимпийската ни шампионка Таня Богомилова вече е почетна софиянка Снимка: Юлиян Савчев

Заедно да спрем презастрояването на София, за да стане тя хубав и зелен град, призова арх. Станислав Константинов. И разкри, че има една мечта - целият му проект за новия дом на музея на София да бъде изпълнен, за да може столицата да покаже всички богатства, които има. За момента е релизиран само първия етап от проекта на арх. Константинов - той касае Централна минерална баня. Едната част на сградата от десетина години е дом на музея. Проектът на арх. Константинов предвижда музеят да се разшири и в другата част от Централна минерална баня. Арх. Станислав Константинов получава званието почетен гражданин на София от кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров. Снимка: Юлиан Савчев

От името на Найден Вълчев отличието получи синът му - Владимир Вълчев.

Руси Чанев пък призова общинарите да поддържат софийските театри, защото "както казваше един бивш кмет - те винаги ще бъдат значка на ревера". Актьорът Руси Чанев получава своето отличие Снимка: Юлиян Савчев

Проф. Цоло Вутов пък благодари за възможността да реновира паметници на културата, църкви и детски площадки в столицата. И обеща: "ще продължа да работя София винаги да расте, но никога да не старее". Проф. Цоло Вутов получава званието почетен гражданин на София от кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров. Снимка: Юлиян Савчев

С почетен знак на София бяха отличени Дружеството на кардиолозите в България, Мария Ландова - художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - основател на група „Жестим" и театър „Мим-Арт", автомобилният пилот Никола Цолов и младите ни надежди в тениса Иван Иванов и Александър Василев.