Пожарът, пламнал заради запалил се камион на пътя Кърджали – Хасково, е загасен

Пожарът, обхванал сухи треви и храсти и смесена гориста местност край село Мъдрец е потушен. Той тръгна от запалил се по време на движение тежкотоварен автомобил по пътя Кърджали – Хасково. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Кърджали на сайта си.

Сигнал за пожара бе подаден през вчерашния 16 септември, малко след 16: 00 часа, като огънят се бе прехвърлил на растителните площи от автомобила. Движението по третокласния път бе ограничено за близо час и половина, а трафикът се пренасочваше през село Чифлик.

Общо 15 огнеборци от службите в Кърджали и Джебел са се включили в потушаването на пожара, заедно със служители на Държавно ловно стопанство „Женда". Засегнати са около 30 декара гора и 30 декара сухи треви. Няма пострадали. Като причина за произшествието се посочва техническа неизправност в товарната кола. На мястото на произшествието има дежурни екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" в Кърджали.